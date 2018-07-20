Украина вооружилась "шайтан-трубой"
После того как в ВСУ после трагического ЧП приостановили эксплуатацию минометов "Молот", украинские разработчики подготовили новый сюрприз пехоте.
Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома, концерну удалось наладить массовое производство реактивного пехотного огнемета РПО-16, который прошел испытания и в ближайшее время "усилит военные подразделения".
Огнемет оснащен реактивной гранатой с термобарической смесью, которая обладает особенной разрушительностью. Поэтому оружие предполагается использовать для разрушения укрытий, а также уничтожения автомобильной и легкобронированной техники и живой силы противника.
А если по существу, то РПО-16 – украинский вариант "Шмеля", или "Шайтан-трубы", как еще называли советский огнемет в Афганистане. По фугасному воздействию оружие, разработанное еще в 1980-х гг., не уступает 122-миллиметровым артиллерийским снарядам. Огнемет поражает все живое на площади 50 кв. м и на 80 кв. м в замкнутом пространстве. Единственный недостаток "Шмеля" лишь в том, что он одноразового применения. Выстрелил и забыл.
Производство советского огнемета украинцам удалось наладить в государственном НИИ химических продуктов в Шостке. В Минобороны Украины утверждают, что это модернизированная версия, и внешне, если судить по фотографиям, пусковой контейнер и боеприпас отличаются от "Шмеля-М".
Но главным будет, безусловно, то, как огнемет покажет себя в войсках и не станет ли таким же палачом личного состава, как миномет "Молот".
Сплав, из которого сделан последний, сейчас экстренно проверяют на соответствие стандартам, так как версия с двойным заряжанием, озвученная ВСУ, никого не убедила. ЧП произошло в Ровно в начале июля. В результате разрыва миномета погибли три человека, из них два офицера.
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