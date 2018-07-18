Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Нафтогаз" решил пойти на мировую с "Газпромом"

Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
продолжениеКиев отпустил российских узников
Киев пошел на попятную перед угрозой лишиться российского топлива

Украинский "Нафтогаз" неожиданно выразил готовность изучить мировое соглашение с "Газпромом" в рамках спора в Стокгольмском арбитраже, но при условии, если оно не станет преградой для переговоров по новому газовому контракту. Об этом заявил глава компании Андрей Коболев в среду, 18 июля.

"Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для "Северного потока – 2 ", – цитирует его слова пресс-служба "Нафтогаза" в Facebook.

По теме

По словам Коболева, на прошедших накануне в Берлине трехсторонних переговорах с участием России, Украины и Евросоюза, фактически был согласован подход, по которому новый контракт должен регулироваться европейским правом.

"Без его применения на украинском рынке газа любой контракт с "Газпромом" просто не имеет смысла", – отметил глава "Нафтогаза".

Также Коболев подчеркнул важность донесения до партнеров из ЕС, что "этот процесс нельзя считать индульгенцией для строительства "Северного потока – 2".

При этом украинец считает, что трехсторонние переговоры на самом деле являются "дымовой завесой", чтобы реализовать проект "СП-2", а вчерашнюю встречу вообще назвал безрезультативной из-за "неконструктивной позиции российской стороны". По его мнению, само "мировое соглашение – лишь попытка ревизовать невыгодное для РФ решение Стокгольма, вся нынешняя политика Москвы в энергетической сфере сводится к мантре "дайте нам достроить трубу, а там посмотрим"", следует из сообщения.

Ну, здесь можно с Коболевым поспорить, чья мантра сильнее, поскольку киевский плач о том, что "Северный поток – 2" – исключительно политический проект, кажется, надоел уже и в Европе.

Напомним, вчера по итогам переговоров министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что мировое соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом" не исключено, но никаких решений пока не принято, стороны договорились собраться осенью, примерно в октябре.

В тот же день глава МИД Украины Павел Климкин, который неожиданно встал у руля украинской делегации, совершенно исключил возможность достижения компромисса с "Газпромом" по уже вынесенным судебным вердиктам арбитража.

"Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет. Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву", – чирикнул украинский министр в Twitter.

Вероятно за сутки в головах киевских властей что-то произошло, и все эти "завесы", "мантры", "плацдармы" и прочая – всего лишь хорошая мина для внутри украинского потребления. А для Москвы – "мы можем рассмотреть ваши предложения". Что более важно в свете приближающейся зимы и заката транзита в 2019 году.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Странное поведение Трампа после саммита объяснили

Американский президент разразился противоречивыми высказываниями по возвращении домой

Россиянки рыдают: болельщики уехали домой

Мундиаль поставил перед девушками неожиданную проблему

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей