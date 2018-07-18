Киев пошел на попятную перед угрозой лишиться российского топлива

Украинский "Нафтогаз" неожиданно выразил готовность изучить мировое соглашение с "Газпромом" в рамках спора в Стокгольмском арбитраже, но при условии, если оно не станет преградой для переговоров по новому газовому контракту. Об этом заявил глава компании Андрей Коболев в среду, 18 июля.

"Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для "Северного потока – 2 ", – цитирует его слова пресс-служба "Нафтогаза" в Facebook.

По словам Коболева, на прошедших накануне в Берлине трехсторонних переговорах с участием России, Украины и Евросоюза, фактически был согласован подход, по которому новый контракт должен регулироваться европейским правом.

"Без его применения на украинском рынке газа любой контракт с "Газпромом" просто не имеет смысла", – отметил глава "Нафтогаза".

Также Коболев подчеркнул важность донесения до партнеров из ЕС, что "этот процесс нельзя считать индульгенцией для строительства "Северного потока – 2".

При этом украинец считает, что трехсторонние переговоры на самом деле являются "дымовой завесой", чтобы реализовать проект "СП-2", а вчерашнюю встречу вообще назвал безрезультативной из-за "неконструктивной позиции российской стороны". По его мнению, само "мировое соглашение – лишь попытка ревизовать невыгодное для РФ решение Стокгольма, вся нынешняя политика Москвы в энергетической сфере сводится к мантре "дайте нам достроить трубу, а там посмотрим"", следует из сообщения.

Ну, здесь можно с Коболевым поспорить, чья мантра сильнее, поскольку киевский плач о том, что "Северный поток – 2" – исключительно политический проект, кажется, надоел уже и в Европе.

Напомним, вчера по итогам переговоров министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что мировое соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом" не исключено, но никаких решений пока не принято, стороны договорились собраться осенью, примерно в октябре.

В тот же день глава МИД Украины Павел Климкин, который неожиданно встал у руля украинской делегации, совершенно исключил возможность достижения компромисса с "Газпромом" по уже вынесенным судебным вердиктам арбитража.

"Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет. Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву", – чирикнул украинский министр в Twitter.

Вероятно за сутки в головах киевских властей что-то произошло, и все эти "завесы", "мантры", "плацдармы" и прочая – всего лишь хорошая мина для внутри украинского потребления. А для Москвы – "мы можем рассмотреть ваши предложения". Что более важно в свете приближающейся зимы и заката транзита в 2019 году.

