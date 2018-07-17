Министр иностранных дел Украины взял бразды решения судьбы транзита нашего топлива в свои руки

Неожиданный политический переворот произошел в Киеве – там убрали из переговорного процесса по проблеме перекачки российского газа через Незалежную после 2019 г. главу Минэнерго Игоря Насалика. Теперь главным по трубе назначен министр иностранных дел страны Павел Климкин. Таким образом, статус переговоров с украинской стороны повысился.

Как сообщил ТАСС источник из Минэкономики Германии, такое решение принял Киев, однако причина его пока неизвестна.

Позже во вторник в Берлине состоялись трехсторонние предварительные консультации представителей России, Украины и Евросоюза по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию. В них участвовали: министр энергетики РФ Александр Новак, замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер и уже упомянутый Климкин. Также на встречу приехали главы "Газпрома" и "Нафтогаза" Алексей Миллер и Андрей Коболев.

По словам немца, консультации прошли в "хорошей, деловой и конструктивной атмосфере". Альтмайер надеется, что последующие переговоры "будут проходить в таком же духе".

Также германский министр сообщил, что "обе стороны (надо полагать, Москва и Киев) обсудили свои исходные позиции, на этой основе должна быть разработана дорожная карта дальнейших встреч".

Он считает, что решение транзитного спора между Россией и Украиной выгодно обеим сторонам, более того, это придаст новый импульс для мирного процесса в самой Незалежной. Однако добавил, что "переговоры будут сложными".

Немецкий представитель отметил, что сегодня тему строительства газопровода "Северный поток – 2" особо не обсуждали.

Что касается сохранения для украинской стороны достойного для ее экономики транзита российского газа, то этот вопрос будет поднят в конце переговоров. Сейчас главное, чтобы он оставался существенным.

Напомним, что тема транзита возникла и на вчерашнем брифинге по итогам переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Тогда российский лидер в очередной раз подтвердил возможность оставить перекачку нашего газа через Украину после 2019 г. и ввода в эксплуатацию "СП-2".

"Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит", – сказал Путин, предположив, что РФ и США "могли бы совместно работать над регулированием мирового рынка нефти и газа".

Уже ближе к вечеру вторника стали известны итоги трехсторонних переговоров.

Во-первых, Россия готова продлить действующий контракт на транзит и рассмотреть предложения по новому долгосрочному. Но тут возникает первое но. "Мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений, потому что это коммерческие контракты, которые реализуются в первую очередь коммерческими организациями", – указал Новак. Условия будущего контракта должны быть выгодны поставщику, получателю и транзитеру.

Во-вторых, предложения украинской стороны по объему газа для европейцев и стоимости его перекачки необходимо изучить всем заинтересованным участникам. И примерно в октябре снова собраться и поговорить.

В-третьих, нужно обсуждать вопрос управления украинской газотранспортной системой, которую Киев пытается встроить в европейское законодательство в части Европейского энергетического сообщества.

В-четвертых, переговорщики затрагивали тему улаживания украинско-российского газового спора мировым соглашением. "В своем выступлении я обозначал вопрос, касающийся в том числе и приостановки арестов имущества добровольно до окончательного решения апелляционной инстанции шведского суда", – так Новак прокомментировал возможную приостановку "Нафтогазом" попыток ареста имущества "Газпрома" в Европе.

Одним словом, участники берлинской встречи разошлись при своих интересах до октября, а газ на предстоящий зимний период, как водится, нужно закачивать уже сейчас.