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Украинский олимпийский чемпион назвал происходящее в стране геноцидом

Фото: GLOBAL LOOK press/Aziz Karimov
Победителей "революции гидности" обвинили в уничтожении народа Незалежной

Постмайданная киевская власть уничтожает жителей Украины, здесь процветает коррупция и "договорняки". Об этом заявил олимпийский чемпион по футболу в составе сборной СССР, полузащитник и нападающий днепропетровского "Днепра" Владимир Лютый.

"У меня осталось украинское гражданство, никаких изменений. Но тот беспредел, который творит власть… Я недолго останусь с этим паспортом. Посмотрите, что власть творит с народом. Здесь не стоит вопрос национальности – важны твои знания и навыки. Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и "договорняки", – сказал Лютый в интервью порталу Football.ua.

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По словам олимпийского чемпиона, долгое время проживавшего и тренировавшего в Германии, России, Молдавии, Грузии, на Украине, а теперь снова вернувшегося в ФРГ, сейчас у него на родине идет геноцид.

"Я был патриотом страны, пока не пожил там. Имею в виду Украину. Мне очень жаль украинский народ и я сочувствую ему. Если взглянете на мою страницу в Facebook, то увидите посты про нашу власть. Почему все молчат? Они пришли к власти, когда было 40 миллионов человек, сейчас – 26 миллионов. Люди бегут оттуда, как с корабля, который тонет. Там нереально жить. На Украине люди просто существуют. Я это почувствовал на собственной шкуре", – подчеркнул он.

Что касается молодого поколения украинских футболистов, специалист отмечает, что к нему приезжают ребята из Украины и рассказывают о полном отсутствии интереса там. "Практически через матч им говорят: "Не забивайте, не бегайте". Что это такое?" – сокрушается чемпион.

Посвятил он пару фраз и российским футболистам, достойно оценив реакцию болельщиков на национальную сборную на ЧМ-2018.

"Дай Бог, чтобы у нас футбол развивался, как у соседей. Смотрю на Россию, которая празднует поражение своей команды в четвертьфинале Чемпионата мира. Они попали в восьмерку и счастливы, ценят этот успех. Оценка нашей работы немного другая – Украина вряд ли когда-нибудь выиграет Олимпиаду. Это был определенный уровень, на который не каждый может подняться", – вспомнил он триумф сборной СССР на Играх-1988 в Сеуле.

Лютый играл за днепропетровский "Днепр" с 1980 по 1989 год. На сеульской Олимпиаде в составе советской команды взял золотые медали. Тогда наша сборная обыграла Бразилию со счетом 2:1. По окончании карьеры футболиста работал тренером, в том числе в клубах Российской премьер-лиги – "Ростове" и "Локомотиве". Сейчас работает в немецком ФК "Ганза" из Ростока.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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