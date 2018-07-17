Болельщики смогут приезжать в Россию без виз

О законопроекте рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин

Поправки в действующее законодательство, которые позволят футбольным фанатам посещать нашу страну по Fan ID без оформления виз, внесли во вторник, 17 июля, в Госдуму.

"Сегодня мы внесли такой законопроект, он будет рассмотрен в приоритетном порядке", – цитирует агентство "Интерфакс" Володина.

Отметим, что он является одним из авторов этого законопроекта.

Изменения внесут в статью 7 федерального закона "О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Закон, который действует сейчас, предлагается дополнить нормой: она позволит иностранным гражданам и лицам без гражданства, приезжавшим на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, не оформлять визы.

В период до 31 декабря 2018 года включительно въезжать и выезжать из России можно будет "без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя, полученной такими гражданами и лицами без гражданства до или после в течение периода проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA-2018 года".

Дополнительных затрат из федерального бюджета на принятие этого закона не потребуется. Об этом говорится в пояснительной записке.

На документе вместе с Вячеславом Володиным поставили подписи лидеры четырех фракций: Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Неверов ("Единая Россия") и Сергей Миронов ("Справедливая Россия"), а также Александр Жуков, Иван Мельников, Игорь Лебедев, Михаил Дегтярев, Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и Леонид Калашников.