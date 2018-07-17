Сборную России по футболу наградят в Госдуме

На ЧМ футболисты дошли до четвертьфинала, где в непростой игре уступили хорватам

Парламентарии пригласят футболистов национальной сборной в Госдуму, где наградят их почетными грамотами за успешную игру во время чемпионата мира. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

Идею поощрить спортсменов озвучил парламентарий, член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев. Глава Госдумы Вячеслав Володин предложение поддержал, подчеркнув вклад в успешное проведение домашнего чемпионата президента Владимира Путина, пишет ТАСС.

"Это, действительно, огромная победа страны, и вклад тех людей, которые сделали все для того, чтобы она состоялась, неоспорим". "Поэтому если вы поддержите это решение, мы его обязательно примем на Совете Думы и пригласим и наших спортсменов, и сборную, чтобы их поблагодарить за работу", – сказал спикер.

Володин отметил важную роль российского лидера Владимира Путина в том, что Россия смогла принять мундиаль.

"Хотелось бы подчеркнуть. Здесь огромную роль сыграл наш президент, потому что благодаря его позиции еще с заявочного комитета и затем в дальнейшем он делал все, чтобы этот успех пришел к нам", – заключил он.