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Сборную России по футболу наградят в Госдуме

Фото: GLOBAL LOOK press/Marcelo Machado De Melo
На ЧМ футболисты дошли до четвертьфинала, где в непростой игре уступили хорватам

Парламентарии пригласят футболистов национальной сборной в Госдуму, где наградят их почетными грамотами за успешную игру во время чемпионата мира.  Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин. 

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Идею поощрить спортсменов озвучил парламентарий, член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев. Глава Госдумы Вячеслав Володин предложение поддержал, подчеркнув вклад в успешное проведение домашнего чемпионата президента Владимира Путина, пишет ТАСС. 

"Это, действительно, огромная победа страны, и вклад тех людей, которые сделали все для того, чтобы она состоялась, неоспорим". "Поэтому если вы поддержите это решение, мы его обязательно примем на Совете Думы и пригласим и наших спортсменов, и сборную, чтобы их поблагодарить за работу", – сказал спикер. 

Володин отметил важную роль российского лидера Владимира Путина в том, что Россия смогла принять мундиаль. 

"Хотелось бы подчеркнуть. Здесь огромную роль сыграл наш президент, потому что благодаря его позиции еще с заявочного комитета и затем в дальнейшем он делал все, чтобы этот успех пришел к нам", – заключил он. 

Марина МОНРО
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