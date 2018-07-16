Володин пообещал безвиз для футбольных фанатов

Госдума оперативно примет закон о въезде в Россию по паспорту болельщика ЧМ-2018

На заседании Совета ГД обсудили новую инициативу. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил на законодательном уровне разрешить иностранцам посещать Россию по паспорту болельщика Чемпионата мира по футболу. При этом, подчеркнул парламентарий, у гостя страны не должно возникнуть визовых сложностей.

"Они хотели бы приехать еще раз, и было бы правильно, чтобы такая возможность была. Со своей стороны, мы поддержим такое предложение и однозначно сделаем все, чтобы быстрее такое решение принять", – пообещал Володин, передает "Интерфакс".

Данный закон, считает председатель Госдумы, позволит великому множеству фанатов ЧМ-2018, которые посетили ряд российских городов, получше познакомиться с другими уголками нашей необъятной страны.

А футболистов, которые отстаивали ее честь, и их тренера, по мнению Володина, необходимо поощрить. Он поручил вице-спикеру, члену исполкома РФС Игорю Лебедеву заняться этим вопросом в ближайшее время.

"Проработаем и внесем предложения от всех фракций", – парировал Лебедев.

К слову, с перечисления достоинств сборной России по футболу и слов благодарности в адрес наших игроков началось данной заседание Совета. Выход в четвертьфинальную стадию мундиаля "красной машины" Володин сравнил с "достойной победой".

"Слова благодарности сегодня скажем всем, кто принял участие в организации ЧМ", – отметил Вячеслав Володин, напомнив о ключевой роли президента РФ Владимира Путина в этом процессе.

Отличительной чертой турнира в России стало то, что иностранные болельщики смогли вдоволь налюбоваться не только столичными улицами – праздник футбола, который пришелся по душе каждому гостю, охватил 11 городов.