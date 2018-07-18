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Члены экипажа рыболовецкого корабля "Норд" могут
возвращаться обратно в Россию. Об этом заявил замначальника управления так
называемой "прокураторы Автономной республики Крым" (АРК) Егор Ребров.
"На сегодняшний день они как граждане Украины могут на законных основаниях вернуться домой. Почему они этого не делают, это вопрос больше к ним", – сказал Ребров в эфире радио "Крым. Реалии".
В то же время капитана судна пока не готовы так легко отпустить – его подозревают в двух уголовных преступлениях. Речь идет о нарушении порядка въезда и выезда с территории Украины и незаконном рыболовстве.
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