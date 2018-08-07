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Порошенко приготовился отбивать кибератаки из России

Петр Порошенко. Фото: "Утро"
продолжениеУкраина поделится территорией с Россией
Глава Незалежной решил поддержать американскую предвыборную истерию

Страх проиграть президентскую гонку и упустить депутатские кресла фракции Блока Петра Порошенко в Верховной раде заставляют лидера Незалежной вливаться в стройные ряды тех западных друзей постмайданной Украины, которые за каждым углом видят российских хакеров, вмешивающихся в чужие выборы.

Совершивший тайных вояж в Европу то ли ради отдыха, то ли за консультациями от старших товарищей из ЕС, пан Порошенко срочно озаботил Совет национальной безопасности и обороны предусмотреть отдельное заседание, посвященное противодействию мифическому вмешательству Москвы в выборный процесс на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"В следующем году нас, Украину, и многих наших партнеров ожидают важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и взаимодействия на среднесрочную перспективу. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептические политические силы", – раздухарился украинский глава.

По его словам, он договорился с лидерами Евросоюза и Штатов выступить единым фронтом против России, причем на всех уровнях, что бы это ни значило.

Петр Алексеевич уверил нацию, что руководство страны подготовится и сможет противостоять любым вмешательствам РФ в избирательный процесс в Незалежной, будь то кибератаки или кампания по дезинформации.

А чтобы до народа дошла порошенковская страшилка, в Сети новые посты перемешиваются выдержками из его громкого выступления на телеканале ICTV от 16 июля, где он поминал Россию раз сто. Вот и сегодня помощники пана Порошенко смонтировали и разместили кусок, где украинский лидер говорит о "гибридной войне Кремля", с помощью которой Москва "намерена расколоть Украину".

Пользователи прокомментировали вступление Петра Алексеевича в армию борцов с российскими хакерами.

"Перевожу на человеческий – "Если выберут не Петю, то в этом виновата будет нога Кремля" ))" – предупреждает один из них.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта, а в Раду – 27 октября 2019 года. Как отмечает РИА ФАН, накануне, 6 августа, стало известно, что Совет Европы планирует нанять международных и национальных консультантов для анализа работы украинских СМИ во время народного голосования. Почему-то в Брюсселе уверены, что Киев будет оказывать влияние на местные медиа, а сами выборы пройдут с нарушениями.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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