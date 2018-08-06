Запрет на железнодорожное сообщение с Россией выйдет боком для Киева

Решение киевских властей на полную остановку движения по железной дороге пассажирских составов из Украины в Россию коренным образом повлияет на реализацию газопровода "Северный поток – 2", причем в благоприятную для проекта сторону. Такими действиями Киев подорвет репутацию Незалежной как надежного транзитера. Так прокомментировал политолог, экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава последние новости с берегов Днепра о планах прекратить железнодорожное сообщение между нашими странами.

Эксперт считает, что инициатива министра инфраструктуры Владимира Омеляна сыграет против Киева в вопросе транзита российского газа на фоне бесконечных попыток украинских руководителей разных уровней убедить своих европейских друзей в надежности Незалежной как транзитера голубого топлива в страны – члены Евросоюза. Такое решение будет на руку сторонникам "СП-2", труба которого прокладывается из России в Германию в обход украинской территории.

"Подобные шаги покажут, что Украина может принимать подобные политические решения без каких-либо предупреждений, и, соответственно, стимулируют (Европу) на поиск альтернативных, более стабильных вариантов транспортировки", – заявил Кава телеканалу NewsOne.

По его мнению, только прямые потери "Укрзализныци" от прекращения сообщения с РФ составят миллиарды гривен. Киеву нужно готовиться к тому, что Москва примет жесткие ответные меры, и украинская экономика может лишиться десятков миллиардов гривен в год, считает Кава.

"Объем транзита меняется из года в год, поскольку вводятся ограничения. Но это миллионы тонн груза, которые следуют транзитом через территорию Украины по железной дороге, так и следуют в черноморские порты Украины, где далее переваливаются на суда. Более того, поскольку товарооборот между Украиной и Россией в последние годы только увеличивается, причем довольно стабильно, это еще и перевозки грузов между странами", – отметил эксперт.

Он напомнил, что прекращением железнодорожного сообщения с Россией киевские власти начали угрожать с 2015 г. после решения Незалежной закрыть прямое авиасообщение.

"Мы регулярно слышим такие заявления. Но дальше деклараций никакие шаги не предпринимаются. И я думаю, что в этот раз будет точно так же", – резюмировал Кава.

В свою очередь зампредседателя Общественной палаты республики Крым Александр Форманчук назвал Омеляна русофобом с зоологическими свойствами. По его словам, в нынешней Украине уже сделали немало глупостей.

"А кто подсчитает убытки тех людей, которые имеют потребность выезжать в Москву или через Москву еще куда-то? Ведь значительное число проживающих на Украине людей имеют родственные связи, другие интересы в России, которые никакими запретами никто никогда не ликвидирует. Омелян известен своим неприкрытым русофобством зоологического свойства", – сказал РИА "Новости" политолог.

Он уточнил, что все высказывания и действия таких руководителей направлены на реализацию националистических проектов в стране и таких омелянов в украинском правительстве немало. И все это курс президента Петра Порошенко, "который не только стимулирует подобные подходы, но и сам проявляет в этом отношении все больше рвения".

Похоже, предполагает Форманчук, "Украина втягивается в предвыборную кампанию, которая пройдет на откровенно русофобской волне". И других вариантов у киевских властей нет, заключил политолог.

Ранее Омелян в эфире телеканала "1+1" заявил о том, что Украина рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Россией. Позже сегодня он сообщил, что этот вопрос стоит на повестке дня, однако его должен поддержать Совет нацбезопасности и обороны и кабмин, передает "Громадське".

