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России закроют выход в море

Фото: wikipedia.org/Ministry of Defense of Ukraine
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На Украине придумали, как отплатить России за проблемы в Азовском море. Активное патрулирование и тщательная проверка документов российскими пограничниками после захвата украинцами судна "Норд" лишило украинских контрабандистов возможности незаконного промысла в регионе, а местных властей – "откатов". Ответ должен быть не менее болезненным, считает директор Института трансформации общества Олег Соскин.

"Для Украины есть только один вариант – обращаться к НАТО, чтобы перекрыли Босфор и Дарданеллы. Если они примут решение о блокировании российских портов и недопущении туда кораблей, это будет очень серьезный удар по России", – заявил украинский эксперт "ПолитНавигатору". По его мнению, сделать это вполне реально силами одних лишь США – они держат целый флот в Средиземном море.

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При этом возможное сопротивление прибрежных стран или мирового сообщества – досадная помеха, от которой легко отмахнуться, считает Соскин.

"Эрдогану скажут: будешь рыпаться, лира будет не 5 за доллар, а 20, и полетишь в тартары. Это делается элементарно. Китай сейчас так на колени ставят и учат мордой об стол. Так и с этими сделают", – убежден Соскин.

"Глобальный интерес США и самых крупных корпораций ЕС в том, чтобы совершить окончательный распад РФ", – обосновал эксперт свои расчеты. По его словам, когда на Западе поймут, как быстро план Киева поможет им уничтожить Россию и добраться до ее природных ресурсов, судьба РФ будет тут же решена.

Ранее министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян заявил, что из-за усилившейся охраны Керченского пролива украинские порты в Азовском море терпят большие убытки. 

Николай ВИКТОРОВ
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