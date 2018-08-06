Лидер Незалежной отправился в народ. Элитный

Украинцам показали "пропавшего" из поля зрения нации президента страны. Петра Порошенко как бы неожиданно "нашли" в одном из элитных ресторанов Киева в окружении дам и вина. Первым "обнаружил" утерянного главу государства политаналитик Ярослав Макитра, который на своей странице в соцсети выложил доказательные фотографии.

"Ужинаем с друзьями и здесь такие неожиданные гости по соседству. Петр Порошенко с семьей. Возможно, не совсем корректно, но все-таки сделал фото. Место все-таки публичное: киевский ресторан "Manu", – написал он в Facebook вечером в воскресенье, 5 июля.

Уже сегодня в интервью изданию "Страна.ua" Макитра признался, что охрана президента совершенно не препятствовала его фотографировать. По его словам, время действия было 21:00 и в этот час в общепите находилось около десяти посетителей.

"В ресторане несколько залов и двери того, где ужинал президент – были открыты. Вы же понимаете, что если человек не хочет, чтоб его видели, а тем более первое лицо страны – он трапезничает по-другому. Он предпочитает быть незамеченным", – убежден политтехнолог.

По данным издания, цены в ресторане перуанской кухни "Manu" явно не для среднестатистического украинца: порция креветок с соусом обойдется в 548 грн (примерно 1 тыс. 289 руб.), стейк с соусом и луком-шалот – 985 грн (2 тыс. 317,9 руб.), парфе с шоколадом, бананом и мятой – 194 грн (456,5 рублей).

Макитра не смог распознать, чем потчевали Петра Алексеевича и что за вино пила президентская компания.

Украинские СМИ отметили, что этот пост дружно лайкнули политтехнологи, приближенные к пану Порошенко или же его администрации.

Сегодня же духоподъемным текстом в Сети проклюнулся и советник министра обороны Юрий Бирюков, также давший ссылку именно на снимки Макитры из ресторана.

"То есть, вот реально в стране нет больших проблем, а сотрудников "1+1" ничего больше не интересует. Ну, не будут же они расследовать куда дел (днепропетровский олигарх Игорь) Коломойский много миллиардов долларов из ПриватБанка, правда же? Тем временем Петро Порошенко ужинает в центре Киева с семьей", – написал Бирюков в Facebook.

Как указывает РИА ФАН, украинские журналисты ранее обратили внимание на то, что президент Незалежной не появляется на работе более недели – ровно после пропагандистского крестного хода УПЦ Киевского патриархата, приуроченного к 1030-летию Крещения Руси и проведенного под знаменами жовто-блакитных стягов 28 июля. Представители СМИ предположили, что он решил отправиться в отпуск, причем, возможно, в Испанию. Вернуться глава государства должен был аккурат в прошедшие выходные.



Поскольку исчезновение Порошенко могло вызвать негативную реакцию у населения Украины, появление данных фотографий назвали оперативным "сливом" – вот вам президент, с ним все в порядке.

