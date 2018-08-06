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Киев готовит мощный удар по рублю

Фото: pixabay.com
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После железной дороги Незалежная возьмется за банки соседней страны

Киев намерен порвать с Москвой окончательно, пообещав прекратить с ней железнодорожную связь. Затем он возьмется за российскую валюту.

И в том, и в другом не сомневается украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, сообщение отменят осенью, сразу после сезона отпусков. Подобная "политическая линия" в духе украинского лидера Петра Порошенко.

"Примерно с октября. Это объективная реальность. Следующий удар придется по банкам. Когда будет убрана прямая конвертация гривны в рубль и наоборот – вот это будет мощный удар", – заверил политолог в эфире "Национальной службы новостей", отметив прессинг со стороны Блока Петра Порошенко и других нардепов в отношении украинского премьера Владимира Гройсмана.

"Я думаю, что Омелян здесь выступает как передовик, показывая свою лояльность Порошенко. С осени президентская компания развернется в полную силу, а линия Порошенко подразумевает всяческое усиление конфликта с Москвой", – убежден эксперт.

По его мнению, после отмены поездов экономика Незалежной пострадает не больше северного соседа. Страна просто-напросто сменит курс, выбрав для визитов другие территории, более гостеприимные.

"После введения мер возникнут компенсаторные механизмы. Например, будет больше ходить поездов на Белоруссию. Этот удар придется на гастарбайтеров, которые с западной Украины ездят в Россию на заработки. Однако он не будет долгим. Думаю, что к новому году произойдет большая переориентация трудовых мигрантов из России в другие страны. Все эти процессы, конечно, ухудшают экономическую ситуацию. Но ухудшают и для РФ тоже. Это обоюдные процессы, и очень трудно сказать, кто пострадает от этого больше", – подытожил политтехнолог.

Три года назад настал конец российско-украинскому авиасообщению. Железная дорога между странами работает в усеченном формате. Однако в скором времени и рельсовой связи может не быть. Удочка была заброшена давно. Теперь Киев намерен довести дело до конца. Об этом ранее обмолвился министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Оксана ПОДТУРКИНА
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