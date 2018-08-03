Администрация главы государства водит своего шефа за нос

Президент Украины Петр Порошенко ко Дню Конституции, который отмечается 28 июня, присвоил звание "заслуженного работника культуры" липовому ученому и псевдоадмиралу из Запорожья Андрею Авдеенко. Об этом сообщают украинские СМИ.

Указ о награждении опубликован на сайте администрации главы государства 27 июня нынешнего года. В документе Авдеенко представлен как член "Благотворительного фонда "Лебедия". Вышеозначенным званием поощряют "за высокие трудовые достижения и профессиональное мастерство".

Однако по информации "Радио Свобода" и телеканала "UA:Первый", этот запорожец более известен своими псевдонаучными теориями. Его изысканиям емкую оценку дал декан исторического факультета Запорожского национального университета Владимир Мильчев.

"Вымышленные, никогда не существовавшие запорожские сечи, причем одна из них локализуется, по его мнению, в родном селе. Ну, чтобы далеко не надо было ездить", – цитируют медиа декана.

"Научные" сочинения он оформляет снимками, обработанными фотошопом.

"Для меня было шоком узнать о том, что эта личность внезапно стала деятелем культуры. Это своего рода диагноз нашего политического бомонда", – возмутился Мельчев.

Фиктивную степень "академика" ему присвоила общественная организация "Украинская академия наук". Также фейковым является и звание "адмирал", о котором Авдеенко говорит публично. В пресс-службе Военно-морских сил Украины сообщили, что такого титула, как "почетный адмирал", у них вообще нет.

В СМИ задаются вопросом, как же люди с такой сомнительной репутацией получают звания. Согласно закону "О государственных наградах Украины" кандидатуру выдвигает трудовой коллектив организации, затем это заключение направляется в центральный орган исполнительной власти, а уже оттуда – президенту.

В случае с Авдеенко случился вполне коррупционный украинский кавардак: подпись на его выдвижении поставила председатель благотворительного фонда, документ ушел в департамент культуры Запорожской ОГА, который, бинго, случайно возглавляет ее муж. Потом бумага легла на стол главе Запорожской обладминистрации и уже далее очутилась в Киеве перед членами Комиссии государственных наград и геральдики при администрации главы Незалежной. А те жалуются, что невозможно проверить все 150 фамилий, указанных в проекте награждений. Ну да уж, куда проще махнуть не глядя, как поется в известной песне.

"Проект указа ко Дню Конституции был отправлен 27-го. Грубо говоря, после обеда. Понятно, что это уже предвыходной день и я, скажем, эту почту просмотрел аж после Дня Конституции, то есть смысла писать какие-то предложения уже не было", – оправдывается член комиссии Андрей Гречило.

А в администрации пана Порошенко своей вины не видят и указали пальцем в сторону Запорожья.

Анекдот состоит в том, что лишить задним числом звания Авдеенко нет возможности – законом не прописано. Сам же "академик" и "адмирал" уже поблагодарил СМИ в своем Facebook за бесплатный ему пиар, отметив, что с такой рекламой он может идти в депутаты.

