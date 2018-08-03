На Украине испугались "крымской" судьбы Закарпатья

Будапешт готовит аннексию территории Незалежной, считает эксперт

Вдохновленный российский опытом Будапешт нацелился на часть Незалежной, предположил президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш. Свои размышления, как положено в современном цивилизованном мире, он выложил в интернет-пространство.

Якобы венгерский премьер Виктор Орбан действует с легкой руки российского лидера Владимира Путина, который даже проинструктировал иностранного политика, как забрать то, что плохо лежит.

"Будапешт практически открыто готовит почву для аннексии. Похоже, крымский опыт Путина вдохновил империалиста Орбана. Тем более, что мировой порядок уже нарушен и никакого наказания за это (кроме символических санкций) никто не понес", – заявил Гармаш на своей странице в Facebook.

Впрочем, точь-в-точь скопировать сценарий Крыма венграм вряд ли удастся, поскольку они входят в НАТО и ЕС, уверен автор поста. Однако Будапешт может проявить хитрость, затаившись до того момента, пока Москва не "расправится" с первыми лицами Киева. Затем под предлогом опеки Евросоюза от агрессоров "оттяпает" территорию Украины.

"Очевидно, что расчет делается на продолжение и усиление гибридной войны России против Украины. Будапешт, видимо, надеется получить свои сливки, если усилия России будут успешными и украинское государство начнет валиться. Вот тогда, "для сохранения мира на границе с ЕС" Будапешт возьмет под контроль эту территорию", – не сомневается глава исследовательского центра.

Накануне украинцы предъявили венгерскому дипломату Ласло Папу ноту, где Незалежная настаивала на официальных разъяснениях: почему Будапешт "открыл" такую должность, как министр по развитию Закарпатской области.

Дальше – больше. Если Венгрия не приведет стоящие аргументы, Украина намерена запретить чиновнику пересекать ее границы, предупредил замглавы МИД угрожающей страны Василий Боднар.

"Если не будет реакции, на которую мы рассчитываем, если не будет исчерпывающего разъяснения и изменения названия [должности], Украина будет вынуждена реагировать жестко, не исключая вероятности запрета на въезд. Хотя, конечно же, мы этого не хотели бы", – цитирует замминистра "Европейская правда".

Киев призывает Будапешт прекратить действовать во вред двусторонним отношениям и не вмешиваться во внутренние дела государства, иначе последний не минует дипломатического воздействия.