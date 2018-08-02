Рвущихся в НАТО украинцев взбесили венгры

Незалежная не может смириться, что ее не видят в альянсе

Будапешт в очередной раз осадил назойливый Киев, который не прекращает попытки пробить окно в западный мир. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил о том, что для Украины нет места в НАТО и ЕС, чем вызвал ее негодование.

"Ряд недружественных шагов" Будапешта стал причиной "решительного протеста", который выразила Незалежная временному поверенному в делах Венгрии Ласло Папу, вызванному в МИД Украины.

Киев призывает Будапешт прекратить действовать во вред двусторонним отношениям, сказано на сайте ведомства. Кроме того, дипломату предъявили ноту, где Незалежная настаивает на официальных разъяснениях: почему в Венгрии появилась такая должность, как министр по развитию Закарпатской области.

"Последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и о прямом вмешательстве во внутренние дела Украины", – говорится в заявлении.

Как известно, Будапешт неоднократно отмечал, что Киеву нечего делать ни в ЕС, ни в НАТО. Серьезно воспринимать намерения Украины не следует, подчеркнули перед июльским саммитом альянса в Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии.