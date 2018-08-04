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Украинских солдат бросили в нищете

Фото: GLOBAL LOOK press/Nina Liashonok
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У властей не осталось денег на содержание военных

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко рассказал о бедственном положении армии страны.

По его словам, власти наплевали на солдат и практически оставили их без средств существования. Военным приходится покупать запчасти к машинам и расходные материалы за свой счет.

"Запчастей нет – ремонтируйте за свои. Лопаты нет – покупай за свои. Какая-то смазка — покупай за свои. Даже с того мизерного денежного обеспечения идут вынужденные поборы", – цитирует его телеканал NewsOne.

При этом Гриценко подчеркнул, что в украинской армии не хватает квалифицированного командующего состава. По этой причине многие солдаты просто бегут из страны. Бывший министр также утверждает, что коррупция процветает не только в государстве, но и среди военных.

"Офицеры написали, что в Калиновке приводился отбор на миротворческую миссию в Конго. Те, кто получил двойки или тройки по физподготовке и стрельбе, но заплатили взятку, они поедут, а нормальные офицеры нет" – добавил Анатолий Гриценко.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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