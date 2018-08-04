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Игры с газом доведут Украину до развала

Фото: GLOBAL LOOK press/ Patrick Lefevre
продолжениеПора платить: украинцы требуют денег за Крым от США и Британии
Власти с ужасом ждут увеличение стоимости "голубого топлива"

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко утверждает, что повышение цен на газ обернется для Украины катастрофой.

По его словам, в казне государства осталось меньше 2 миллиардов гривен. При этом из-за возможного кризиса власти сокращают многие социальные программы. Однако увеличение цен на "голубое топливо" приведет к дефолту.

"Мы можем ожидать очень опасную ситуацию осенью – секвестр госбюджета,  урезание очень многих расходов госбюджета. От этого пострадает очень много людей и семьи еще больше обеднеют", – цитирует Павленко телеканал Newsone.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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