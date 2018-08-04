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Народный депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко утверждает, что повышение цен на газ обернется для Украины катастрофой.
По его словам, в казне государства осталось меньше 2 миллиардов гривен. При этом из-за возможного кризиса власти сокращают многие социальные программы. Однако увеличение цен на "голубое топливо" приведет к дефолту.
"Мы можем ожидать очень опасную ситуацию осенью – секвестр госбюджета, урезание очень многих расходов госбюджета. От этого пострадает очень много людей и семьи еще больше обеднеют", – цитирует Павленко телеканал Newsone.
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