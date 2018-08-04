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Пора платить: украинцы требуют денег за Крым от США и Британии

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton_Astrey/ twitter.com
Западным партнерам Незалежной придется серьезно раскошелиться

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук считает, что Украина должна требовать от своих партнеров США и Великобритании денежной компенсации за потерю Крыма и разразившуюся войну на востоке страны.

По его словам, именно эти страны являлись гарантами безопасности Незалежной.

"Я думаю, нужно будет готовить также иски к Соединенным Штатам и к Великобритании", - цитирует его РИА ФАН.

Мельничук также подчеркнул, что американцы и англичане давали деньги на разоружение и безъядерный статус государства. Теперь пришла пора платить по счетам.

По его мнению, зарубежные партнеры должны помогать Украине не только санкциями против России, но и развивать экономику страны.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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