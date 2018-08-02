Украина отбирает церкви у московского патриарха

Религиозный раскол скатился до имущественных споров

У Московского патриархата и России в целом нет церковного имущества на территории Украины. Об этом заявил предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. По его мнению, и Киево-Печерскую, и Почаевскую лавры, которые сейчас находятся в распоряжении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), еще до конца года передадут другим владельцам.

"Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра – чья это собственность? Собственность украинского государства. И государство передало свою собственность в пользование Украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавра - и одна, и вторая – будут переданы украинской церкви. Потому что это украинская святыня. И Россия, и Московский патриархат никакого отношения к этим святыням не имеют", – заявил Филарет в интервью телеканалу "Прямой". "А храмы, которые построили (УПЦ МП) за свой счет, то это собственность этих приходов, а не России. Поэтому у России здесь собственности церковной нет", – подчеркнул религиозный деятель.

Он напомнил, что сейчас Украина ожидает ответа от Константинопольского патриарха, которого лично Петр Порошенко просил официально признать Украинскую православную церковь Киевского патриархата, чтобы Московский патриархат не имел над ней власти.

Сейчас на Украине действует каноническая Украинская православная церковь. Она является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, напоминает RT. Кроме того, есть неканоническая УПЦ Киевского патриархата, а также непризнанная Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).