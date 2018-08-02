Восточная Украина войдет в состав России

Русскоязычные регионы страны сделают исторический выбор

Война в Донбассе окончится присоединением восточно-украинских областей к РФ. Такое мнение в беседе с журналистами высказал доброволец бригады "Призрак" Дмитрий Филиппов, известный по позывному "Питер".



"Наступления в Донбассе нет, но постоянно стреляют. Так все и будет, пока (президент Украины Петр) Порошенко не сменится. Сейчас вот (в 2019 г.) там выборы должны быть, должны его подвинуть. Я думаю, кого-то разумного поставят, и тогда все изменится. В ближайший год все должно измениться", – заявил Филиппов в интервью новостному агентству "Харьков".

По его словам, боевые действия на востоке Украины приведут к распаду страны в ее прежнем виде. "Украина будет, но уже не той Украиной, как была. Половина присоединится к России: и Мариуполь, и Славянск, и Лисичанск. Да, я думаю, и глубже. Одесса точно будет российской", – отметил бывший участник вооруженного конфликта.

Филиппов уверен, что окончание войны уже не за горами. При этом резких обострений противостояния больше не произойдет. "Недолго осталось. Я думаю, ничего серьезного уже не будет", – отметил он.

Филиппов в течение двух лет, с 2014 по 2016 г., находился в эпицентре конфликта. Сначала он попал в батальон "Август" Вооруженных сил непризнанной Луганской народной республики (ЛНР), был командиром автомобильного взвода танковой части, затем воевал в легендарной бригаде "Призрак", которой командовал один из лидеров вооруженных формирований республики Алексей Мозговой.

Филиппов участвовал в боях под Красным Лучом, в Никишино, Санжаровке, Чернухино, Дебальцево, Жалобке и Донецке. Награжден более чем десятью медалями. В настоящий момент он вернулся на родину, в Санкт-Петербург. В Северной столице он принимает участие в деятельности Музея воинской доблести Донбасса.

В сентябре на экраны выйдет фильм "Добровольцы" о боевых действиях в Донбассе, снятый сотрудниками музея. "Такие фильмы о Донбассе нужны, их нужно показывать тут, в России, ведь люди должны знать и помнить, что вот тут, рядом, на нашей русской земле идет война, гибнут люди", – заявил Филиппов.