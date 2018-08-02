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С неожиданными трудностями столкнулись украинские предприниматели – оказывается, банки Соединенного Королевства отказываются открывать счета компаниям, которые созданы гражданами Украины. А все потому, что Незалежная оказалась в санкционном списке проблемных стран. Такое удивительное открытие сделал один из основателей украинского интернет-банка Monobank Дмитрий Дубилет, о чем поведал в своем Facebook.
"Понимаете, – пишет нам очередной британский банкир, – Украина – это страна под санкциями. А политика нашего банка не предполагает работу со странами из списка санкций", – написал Дубилет.
Украинец опешил и подумал, что британец просто ошибся – ведь санкции сейчас действуют против РФ.
"Объясняю ему, что он, наверное, перепутал Украину с Россией... И я прошу нас с Россией больше не путать", – продолжает рассказ гражданин Незалежной.
Но не тут-то было.
Подданный Ее Величества прислал украинскому бизнесмену утвержденный британским правительством список Финансовых санкций против всяческих неправильных режимов – Financial sanctions targets by regime. В данный список вошли государства с коррумпированными властными структурами, а также те страны, правительства которых находятся под контролем террористических организаций, напоминает РИА ФАН.
"Заходим, читаем… Афганистан, Бурунди… Вот она, Украина!" – удивляется Дубилет.
Больше всего, кажется, украинского бизнесмена поразил тот факт, что в черном списке он не нашел России.
Один из комментаторов под постом был краток: "Хаос".
"А все потому, что Россия это страна, а Украина это большевистский Франкенштейн, подмандатная территория", – считает другой пользователь.
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