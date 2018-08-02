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Вашингтон поможет Киеву стать независимым от Москвы

Фото: "Утро"
продолжениеУкраина отбирает церкви у московского патриарха
Соединенные Штаты готовы потратить деньги на укрепление власти в Незалежной

Американский сенат одобрил оборонный бюджет страны, в котором предусматривается финансовая помощь Украине в размере 250 миллионов долларов. Об этом сообщили в украинском посольстве в США.

Отмечается, что деньги пойдут на усиление боеспособности армии, защиты от кибератак, а также на независимость от России.

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"Документ, в частности, предусматривает помощь Украине в уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий и содействии участия в программах обмена информацией", – говорится в сообщении.

При этом не уточняются, пойдут ли эти средства на войну в Донбассе.

Несмотря на то, что Вашингтон запретил Киеву использовать "Джавелины" в войне с Донбассом, украинцы получают дополнительное преимущество в конфликте против ДНР и ЛНР. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что такие поставки только усугубляют положение на востоке Украины. Такого же мнения придерживаются и большинство европейских политиков.

Напомним, что Вашингтон уже передал Киеву несколько противотанковых ракетных комплексов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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