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Усик взбунтовался против Порошенко

Александр Усик. Фото: GLOBAL LOOK press/Janis
Спортсмен дал совет президенту и его окружению

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в ответ на обрушившуюся на него критику украинских политиков заявил, что они должны вернуть мир на Украину.

"Лучше бы подняли пенсии и вернули улыбки тем людям, которые не улыбаются. А еще верните мир в мою страну", – цитирует спортсмена Tribuna.com.

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Ранее СМИ сообщили, что боксер отказался от звания Героя Украины. Он объяснил, что для своего народа он уже является героем и никакие регалии ему не нужны. 

На обвинения в том, что он трус, раз решил поехать на бой в Россию, спортсмен ответил жестко. "Хочу попросить собрать всех недовольных, которым я не нравлюсь. Я с ними выйду драться. Сколько бы их не было, я один против них выйду", – приводит слова Усика РИА ФАН.

Валентина МАЙОРОВА
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