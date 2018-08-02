Усик взбунтовался против Порошенко

Спортсмен дал совет президенту и его окружению

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в ответ на обрушившуюся на него критику украинских политиков заявил, что они должны вернуть мир на Украину.

"Лучше бы подняли пенсии и вернули улыбки тем людям, которые не улыбаются. А еще верните мир в мою страну", – цитирует спортсмена Tribuna.com.

Ранее СМИ сообщили, что боксер отказался от звания Героя Украины. Он объяснил, что для своего народа он уже является героем и никакие регалии ему не нужны.

На обвинения в том, что он трус, раз решил поехать на бой в Россию, спортсмен ответил жестко. "Хочу попросить собрать всех недовольных, которым я не нравлюсь. Я с ними выйду драться. Сколько бы их не было, я один против них выйду", – приводит слова Усика РИА ФАН.

