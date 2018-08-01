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Усик отказался от звезды Героя Украины

Александр Усик. Фото: wikipedia.org/Andriy Makukha
Украинский боксер пренебрежительно отозвался о киевских властях

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, ставший первым обладателем Кубка Мохаммеда Али, заявил, что не нуждается в государственных наградах. Так он сегодня прокомментировал слова главы украинского кабмина Владимира Гройсмана, что он намерен обратиться к президенту страны Петру Порошенко с предложением о присвоении боксеру звания Героя Украины. Сей прожект был озвучен чуть ли не сразу после победы Усика над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии, состоявшимся в Москве 22 июля.

"Герой – не нужны мне никакие звезды. Для своего народа и определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем, мне для этого не нужны звезды, мне не нужны для этого какие-то регалии", – цитирует телеканал "112" спортсмена.

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Также он попросил не мешать ему заниматься тем, чем дал ему Бог.

"После приезда домой, на Украину, на родину много людей начало высказывать мнение, что дать, что забрать. Забрать сложно будет, сразу говорю. Возможно, это невозможно. Не надо абсолютно ничего мне давать, потому что я ничего у вас не прошу. Я прошу вас просто не мешать мне идти тем путем, которым меня ведет Всевышний. Не мешайте – это самая лучшая поддержка, которую вы можете дать мне", – добавил Усик.

Ранее в среду, 1 августа, WBO присвоила украинскому боксеру статус суперчемпиона в супертяжелом дивизионе.

Напомним, после боя в столице "страны-агрессора" в Незалежной поднялся гвалт: часть украинцев искренне поздравляли соотечественника, причем одни не вспоминали о политике, другие аккурат подчеркивали, где именно была достигнута победа; а нашлись иные, кто поставил Усику в вину, что он согласился боксировать в России.

Феерично выступил и сам пан Порошенко, увидевший в успехе урожденного крымчанина "символ украинской борьбы и приближение победы".

Между тем вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко счел выступление в РФ гражданина Незалежной неуместным. "Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных мероприятий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно", – написал он в Twitter.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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