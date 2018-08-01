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Украинцы бегут от Порошенко в страшную Россию

Петр Порошенко и Владимир Путин. Фото: "Утро"
Антироссийская риторика постмайданных властей дает обратный эффект

Несмотря на ежедневную мантру, несущуюся на граждан Незалежной из всех местных СМИ, о "стране-агрессоре" и страшном Мордоре, коими изображают Россию, украинцы продолжают исход из державы к северному соседу. Так, за первые шесть месяцев 2018 г. российские паспорта получили свыше 39,5 тысяч украинских граждан. Об этом говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ.

Всего в первом полугодии гражданами России стали 39 582 украинцев.

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Кроме того, за шесть месяцев текущего года решение о выдаче видов на жительство в нашей стране получили 30 тысяч 462 гражданина Украины. В целом на этом основании в РФ на сегодняшний момент проживают 160 тысяч 938 украинцев.

Также 38,7 тысячи граждан Незалежной получили разрешение на временное проживание в России в период с января по июль.

Выяснилось, что среди ставших на миграционный учет больше всего тех, кто цель поездки в РФ указывает как частную, – 242 тысячи 216 человек. На втором месте идут те, кто приезжает работать, – 238 тысяч 655 граждан. Третью позицию занимают туристы – 16 тысяч 647, ну а на четвертой строчке обосновались студенты – 12 тысяч 627 учащихся.

Ранее газета "Известия" писала, что больше 5 тысяч украинцев посетили Россию с туристическими целями за первый квартал 2018 г., при этом число путешественников постоянно увеличивается. Что, собственно, и демонстрирует нынешняя статистика МВД. Вероятно, этому поспособствовал и прошедший чемпионат мира по футболу, и традиционный для украинцев маршрут летнего отдыха – пляжи Крыма.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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