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Порошенко презентовали путеводитель по Крыму

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Mateusz Wlodarczyk
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Главе Незалежной дарят просветительские подарки

Украинский президент Петр Порошенко за три года получил в дар больше трех сотен различных презентов, среди которых оказались "Путеводитель по Крыму" и "Кукла в кедах". Весь список подаренного в СМИ предоставила администрация главы государства.

"Президенту Украины Петру Порошенко с 2014 по 2017 год чаще всего дарили книги, картины, макеты и модели техники и вооружения, а также предметы, связанные с украинский историей, идентичностью и культурой", – сообщает телеканал "112" в среду, 1 августа.

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Всего в перечне 358 позиций, распечатанных на 21 странице. Судя по документу, не все дарители расшифрованы, т.е. в графе "От кого" или пропуски, или нечто объединенное, типа ЕС, Литва, Грузия и иные страны.

Так, неизвестно, кто презентовал пану Порошенко "Путеводитель по Крыму", как и некую деревянную булаву. В числе других книг можно обнаружить "Лекарство от стресса: мудрые советы на всякие жизненные случаи" и "Притчи разума. Библиотека премудрости современного человека" (подарены авторами), а также "Удивительный целительный биорезонанс магнетизма вселенной" и "2012: ДНК звезд, макромутация, сверхчеловек, 100 лет силы, до 200 лет жизни". Затесался и фотоальбом "Город Горький", издание 1975 года. Есть парочка антироссийских книг.

Среди прочих подарков значатся "Кукла в кедах" (даритель – "Семья героя Небесной сотни") и "Фото с майдана" (даритель – "Диаспора Украины в США").

Администрация уверяет, что все презенты поступают в специальный президентский фонд.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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