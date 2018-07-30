Лидера Незалежной обвинили в воровстве военного имущества

В отношении президента Украины Петра Порошенко СБУ ведет расследование по факту государственной измены. Такую неожиданную новость обнародовал в своем аккаунте депутат Верховной рады от партии "Укроп" Виталий Куприй. Народный избранник сообщил, что получил повестку о вызове на допрос в Службу безопасности в качестве свидетеля. Фотографию соответствующего документа он разместил под постом.

"СБУ расследует факт государственной измены Порошенко и кражи снайперских комплексов у спецназовцев! Сегодня получил повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно проведения президентом Петром Порошенко пиар-акции по дарению оружия подразделениям Вооруженных сил Украины", – написал Куприй.

По его словам, поводом для разбирательства послужила информация о том, что Петр Алексеевич в августе 2017 г. презентовал полку спецназа в декоммунизированном Кировограде, а ныне Кропивницком, 100 снайперских комплексов на сумму 500 млн грн (1,1 млрд рублей).

"С целью выяснения законности такой операции и механизма передачи оружия ВСУ я направил запрос в Министерство обороны", – отметил депутат.

Из ведомства ему ответили, что в соответствии с договором о закупке товаров на благотворительные средства, согласно трехстороннему договору между поставщиками оружия, Центром обеспечения и дочерним предприятием "Кондитерская корпорация "Рошен", военным было передано не 100, а 98 единиц оружия, причем не боевого, а охотничьего. Глава Минобороны Степан Полторак указал, что разглашение подобной информации в СМИ "в условиях проведения антитеррористической операции" способно нанести ущерб национальным интересам страны.

"Таким образом, по инициативе Петра Порошенко и в целях распространения в СМИ была организована и осуществлена демонстрация вооружения, которое передается нашим военным, что, по сообщению Степана Полторака, может причинить вред интересам национальной безопасности Украины и является военной тайной", – резюмировал "укроповец".

Он добавил, что ему через суд удалось заставить СБУ начать расследование данного дела.

Также депутат заподозрил пана Порошенко в краже у военных двух снайперских комплексов, которые, вероятно, президент "оставил себе или своим друзьям в качестве подарка".

Некоторые подписчики "укроповца" задались вопросом, мог ли лидер нации сам у себя что-либо своровать.

"Порох свистнул сам у себя из своих, что раньше свистнул у нас... пан Куприй, как в том анекдоте: прокурор так глубоко копнул, что вышел сам на себя!" – заметил один из комментаторов.

Последний большой скандал с Порошенко, напомним, случился нынешней зимой, когда глава Незалежной с домочадцами уехал отдыхать на Мальдивы. Тогда украинцы долго и мучительно считали, сколько он потратил на это путешествие и из чьего кармана. Дабы избежать новых пересудов, для предстоящего отдыха президента судорожно ищут подходящее место на родине. Пока безрезультатно.

