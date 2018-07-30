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США поддержали Россию в споре с Украиной за транзит

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Киев может проиграть уже третье дело в споре с Москвой в ВТО

Россия получила неожиданную поддержку со стороны администрации президента США Дональда Трампа в знаковом деле во Всемирной торговой организации. Речь в данном случае идет об украинском транзите, пишет в понедельник, 30 июля, Politico.

Издание задается ключевым вопросом: какие действия могут предпринять страны во имя национальной безопасности, даже если это нарушает их обязательства ВТО?

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Отмечается, что решение панели организации, которое ожидается в конце текущего года, может иметь последствия для ряда дел против Соединенных Штатов из-за ввода Трампом пошлин на сталь и алюминий, ведь оно касается права ВТО выносить решение по вопросу ограничений, введенных из соображений нацбезопасности.

Дело против России связано с другой проблемой, а именно транзитных ограничений, которые Москва наложила на Киев в январе 2016 года, перерезав основные рынки в Центральной Азии и на Кавказе, куда украинские экспортеры могут попасть исключительно по российским дорогам.

Несмотря на то, что США поддерживают Незалежную в территориальном конфликте с РФ, Вашингтон и Москва настаивают, что ВТО не имеет права рассматривать дела в отношении транзитных ограничений.

Российская сторона заявляет, что ввела ограничения, руководствуясь статьей 21 Общего соглашения о тарифах и торговле, позволяющей членам ВТО прибегать к действиям, которые нарушают их обязательства в организации, руководствуясь соображениями национальной безопасности, уточняет издание.

Американское правительство утверждает, что "спор, который касается безопасности, имеет политический характер и потому лежит за пределами компетенции ВТО". Этот же аргумент администрация Трампа использует для оправдания введенных нынешней весной тарифов на сталь и алюминий.

Как Вашингтон, так и Москва настаивают на том, что претензии по статье 21 "не подлежат судебному преследованию" – это означает, что панели ВТО не могут выносить решения по любому спору, ссылаясь на исключение по национальной безопасности.

Другими словами, они утверждают, что "как только кто-либо произнесет вслух слово "статья 21", панель должна остановиться и вернуться домой", цитируется в статье недавнее выступление экс-судьи Апелляционного органа ВТО Дженнифер Хиллман.

Другие члены организации, например Канада, настаивают на том, что страны должны как минимум аргументировать, почему они применяют статью 21. Однако Вашингтон и Москва возражают: как только государство решает, что действие отвечает интересам национальной безопасности, ему не нужно объяснять это решение другим членам.

Ранее сегодня стало известно о проигрыше Украиной уже второго спора с Россией в рамках Всемирной торговой организации. На этот раз украинская сторона проиграла иск об ограничении импорта вагонов и стрелочных переводов в октябре 2015 года в РФ. До этого в мае арбитраж удовлетворил почти все требования по иску Москвы к Киеву относительно пошлин на российский нитрат аммония.

Поэтому очень высок риск того, что и по транзиту Киев потерпит фиаско.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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