Украинцам подняли цену на газ

Жителям Незалежной придется еще туже затянуть пояса

С 1 августа их ждет новое подорожание голубого топлива. Список цен опубликовала Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

По сравнению с июлем газ на Украине подорожает на 1,8%. За каждую 1 тыс. куб. м предприятия должны будут заплатить чуть больше 10 тыс. грн (около 233 тыс. руб.), записано в прайс-листе. Эта цена рассчитана для потребителей, у которых нет задолженностей по оплате и они приобретают не менее 50 тыс. кубометров каждый месяц.

Дочерние компании "Нафтогаза" смогут покупать голубое топливо по такой же цене. Остальным промышленным потребителям придется выложить (с НДС) по 11 тыс. 830,2 грн за 1 куб. м, то есть на 1,7% больше, чем в июле, отмечает телеканал "360".

Кроме того, с 1 августа Украина перейдет на новую, суточную, систему балансировки газа. И в тот же день заканчивается действие спецобязательства НАК "Нафтогаз Украины", по которому цена газа для населения оставалась неизменной и ниже рыночной.

Накануне стало известно, что вопрос о ценах на газ для населения будет решен в начале сентября. Об этом заявил "Апострофу" специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса

До этого, 26 июля, на заседании правительства об увеличении стоимости голубого топлива для граждан не договорились. До 1 сентября она останется на прежнем уровне – 6 тыс. 958 гривен за 1 тыс. кубометров.