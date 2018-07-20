Организация поддержала Москву в споре о пошлинах на удобрения

Киев проиграл спор с Москвой о введении пошлин на нитрат аммония. Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) признал правоту России по большинству требований.

Суд постановил, что власти Незалежной нарушили антидемпинговые правила ВТО, отказывая РФ "в признании цен на газ для российских производителей" нитрата аммония без предоставления адекватных объяснений. Об этом говорится в документах, размещённых на сайте организации.

"Мы расцениваем это как безусловную победу России", - прокомментировал решение постоянный представитель РФ при ВТО Геннадий Овечко, передает ТАСС.

По словам постпреда, третейская группа поддержала наиболее принципиальные претензии Москвы и обязала Украину "привести свои меры в соответствии с правилами организации".

Он пояснил, что киевские власти отказывались учитывать внутрироссийские цены на газ при производстве нитрата аммония. В суде им указали на то, что у них нет для этого надлежащих оснований.

Арбитраж "признал Киев виновным в несоблюдении целого ряда положений соглашений ВТО по антидемпингу", – подчеркнул Овечко.

Аммиачная селитра используется в качестве удобрения. В 2014 г. Украина повысила антидемпинговые пошлины на ввоз аммиачной селитры из России. В мае 2015 года Россия подала иск к Украине, заявив, что принятие таких пошлин не соответствует правилам ВТО.