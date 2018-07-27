Гражданам Украины на границе с Россией наглядно показали, куда нужно ехать в отпуск

Несмотря на то, что лето уже перевалило за свою середину, жаждущих отдохнуть в Крыму украинцев все пытаются отвадить от российского полуострова ура-патриоты Незалежной. Возле границы с нашим регионом украинские активисты развесили новые билборды, которые должны убедить граждан не ездить отдыхать на крымские пляжи. Об этом сообщает в своем аккаунте в Facebook блогер Антон Ходза.



На представленном им снимке плакат гласит: "Умные и красивые едут отдыхать в Одессу, Карпаты, Скадовск. Все остальные – в оккупированный Крым".

"Если вы едете не к родственникам, или не проведать свое имущество, а просто потому, что "а мы каждый год отдыхаем там", то у нас для вас плохие новости", – вещает украинец.

По его словам, всего размещено шесть таких бордов – в каждом пункте пропуска на въезде в Крым и три в Геническе.

Автор воодушевил соотечественников, что отдыхать на крымских пляжах они снова смогут, когда полуостров вернется под юрисдикцию Киева. Значит, никогда.

"Умные и красивые едут в Хорватию, Албанию или Турцию", – указал ура-патриоту один из комментаторов.

Еще кто-то напомнил, насколько грязное море в Одессе, завышенные цены на плохую еду и "ужасные отели по ценам Италии".

"Авторы данного билборда показали свое слабоумие и ничего более. Ни один украинский курорт не сравнится с красотами Крыма", – считает Артур Коротков.

Ранее в пятницу стало известно, что руководителю государственного управления делами Ивану Куцыку поставлена наисложнейшая задача – срочно подобрать в державе место отдыха для президента Петра Порошенко. Последний во избежание пересудов и критики народа, а также помня о предстоящих в марте 2019 года выборах главы государства, решил отдохнуть не на Мальдивах, а дома. Однако выполнить эту задачу будет крайне сложно.

Между тем, в июне 2018 г. число украинцев, которые въехали в Крым, выросло по сравнению с маем на 37,68%: границу в Херсонской области пересекли 257 тыс. 460 человек и 41 тыс. 460 транспортных средств.

