Соединенные Штаты придумывают фантастические отговорки о провале украинцев на востоке страны

Бывший посол США в Киеве, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст во время прямого эфира на телеканале RTVI рассказал о якобы вторжении Красной армии на Украину в 2014 году.

По его словам, Кремль послал в Донбасс своих солдат, которые помешали украинцам вернуть под контроль восток страны. Однако Хербст утверждает, что там были не просто военные, а красноармейцы, которые, видимо, появились из прошлого.

"Это восстание было создано Кремлем. В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила в Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно", – цитирует его РИА "Новости".

При этом, сидящий рядом политический эксперт, подчеркнул, что переворот в Незалежной полностью спонсировали американцы. Но с этим мнением Хербст не согласился, назвав это "глупостью".

Исторически Красная армия образовалась в 1918 году и прекратила существовать в 1946-м, так как ее переименовали в Советскую армию. Почему бывший американский посол приплел ее к войне на Украине остается загадкой.