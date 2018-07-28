Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Американцы обвинили Красную армию в нападении на Украину

Фото: GLOBAL LOOK press/ Andrey Fokin
продолжениеКанадцы помогут украинцам в Донбассе
Соединенные Штаты придумывают фантастические отговорки о провале украинцев на востоке страны

Бывший посол США в Киеве, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст во время прямого эфира на телеканале RTVI рассказал о якобы вторжении Красной армии на Украину в 2014 году.

По его словам, Кремль послал в Донбасс своих солдат, которые помешали украинцам вернуть под контроль восток страны. Однако Хербст утверждает, что там были не просто военные, а красноармейцы, которые, видимо, появились из прошлого.

"Это восстание было создано Кремлем. В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила в Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно", – цитирует его РИА "Новости".

При этом, сидящий рядом политический эксперт, подчеркнул, что переворот в Незалежной  полностью спонсировали американцы. Но с этим мнением Хербст не согласился, назвав это "глупостью".

Исторически Красная армия образовалась в 1918 году и прекратила существовать в 1946-м, так как ее переименовали в Советскую армию. Почему бывший американский посол приплел ее к войне на Украине остается загадкой.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы нашли место отдыха для Порошенко

Гражданам Украины на границе с Россией наглядно показали, куда нужно ехать в отпуск

Сеть обомлела: Украинцы полетели в космос до Крещения Руси

Пользователи интернета заглянули в один из украинских учебников и узнали много нового

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей