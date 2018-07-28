Канадцы помогут украинцам в Донбассе

Оттава поддержит солдат деньгами

Власти Канады помогут украинцам повысить уровень армии. Они планируют до конца марта 2019 года выделить Незалежной около $7,2 миллионов на развитие военной мощи. Об этом рассказал министр национальной обороны Канады Харджит Саджан.

"Канада предоставила ВСУ нелетальное военное оборудование на сумму более $16 млн, вещи ещё на $7,25 млн будут доставлены до конца марта 2019 года", – цитирует его "Укринформ".

При этом Саджан подчеркнул, что Оттава тесно работает со своими партнерами, чтобы обеспечить безопасность и демократичность на Украине.

Также министр добавил, что его страна будет поддерживать Киев, пока существует "российская агрессия" против этого государства.