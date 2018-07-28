Канадцы помогут украинцам в Донбассе

Здоровье
- Названа неожиданная причина быстрого старения
- 10 или 100: как мужчины врут о сексе
- Кремы от солнца оказались бесполезны
Власти Канады помогут украинцам повысить уровень армии. Они планируют до конца марта 2019 года выделить Незалежной около $7,2 миллионов на развитие военной мощи. Об этом рассказал министр национальной обороны Канады Харджит Саджан.
"Канада предоставила ВСУ нелетальное военное оборудование на сумму более $16 млн, вещи ещё на $7,25 млн будут доставлены до конца марта 2019 года", – цитирует его "Укринформ".
При этом Саджан подчеркнул, что Оттава тесно работает со своими партнерами, чтобы обеспечить безопасность и демократичность на Украине.
Также министр добавил, что его страна будет поддерживать Киев, пока существует "российская агрессия" против этого государства.
Гражданам Украины на границе с Россией наглядно показали, куда нужно ехать в отпуск
Пользователи интернета заглянули в один из украинских учебников и узнали много нового