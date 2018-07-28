С Чернобыльской АЭС уволился гендиректор

Причиной стал конфликт с руководством страны

Генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин подал в отставку. Причиной стал конфликт с руководством министерства экологии Украины.

"Я не сумел найти другого способа, кроме собственного увольнения. Боюсь, мой уход – единственное, что может привлечь внимание к сложившейся ситуации и хотя бы частично разрешить проблему", – цитирует Грамоткина РИА "Новости".

Он отметил, что больше не может гарантировать выплату зарплаты персоналу, а также содержать предприятие.