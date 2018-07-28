Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

С Чернобыльской АЭС уволился гендиректор

Причиной стал конфликт с руководством страны

Генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин подал в отставку. Причиной стал конфликт с руководством министерства экологии Украины.

"Я не сумел найти другого способа, кроме собственного увольнения. Боюсь, мой уход – единственное, что может привлечь внимание к сложившейся ситуации и хотя бы частично разрешить проблему", – цитирует Грамоткина РИА "Новости".

Он отметил, что больше не может гарантировать выплату зарплаты персоналу, а также содержать предприятие.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы нашли место отдыха для Порошенко

Гражданам Украины на границе с Россией наглядно показали, куда нужно ехать в отпуск

Сеть обомлела: Украинцы полетели в космос до Крещения Руси

Пользователи интернета заглянули в один из украинских учебников и узнали много нового

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей