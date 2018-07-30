Незалежная пожалела "слабую" Россию

Киев винит Москву в том, что та оправдывает присоединение Крыма прошлым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Российская Федерация демонстрирует свою слабость перед цивилизованным миром.

"Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти исправления сегодняшним преступлениям. РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир – в международном праве", – написал Климкин на своей страничке в микроблоге Twitter.

Учорашнім випадом щодо Криму Росія демонструє свою слабкість, огризаючись на декларації низки цивілізованих країн. Жалюгідний хід:трохи покопирсатися в історії, аби знайти виправлення сьогоднішнім злочинам. РФ шукає аргументи в минулому,а цивілізований світ - в міжнародному праві — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 июля 2018 г.

Этими словами глава МИД Украины раскритиковал решение Совета Федерации, одобрившего 28 июля закон, устанавливающий 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав России в 1783 году.

В ответ на заявление Климкина член комитета Совфеда по международным делам от республики Крым Сергей Цеков напомнил, что украинская политическая элита активно занимается отрицанием прошлого.

"Особенно если это прошлое связано с Россией. Борьба с российской историей, выдающимися деятелями, государственниками и руководителями. Вот это суть нынешней украинской идеологии", – сказал сенатор в интервью RT.

Председатель комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь, считает, что утверждения украинского министра – это просто "информационный вброс". По мнению Гемпеля, такие заявления говорят о слабости Киева, ставшего, по сути, вассалом США.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 г. в результате референдума. За вхождение в состав РФ проголосовали 95,6% жителей Севастополя и 96,77% остальных крымчан, отмечает ФАН.

