Незалежная взялась за советское наследие

Военно-воздушные силы Украины "козырнули" очередной партией модернизированных истребителей МиГ-29МУ1 советского производства. О пополнении написал в своем Facebook президент Петр Порошенко, подчеркнув, что обновленные самолеты уже поступили в одну из частей ВВС.

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Теперь у Украины восемь МиГ-29МУ1. Большинство из них базируются на аэродроме "Васильков" в составе 40-й бригады тактической авиации. Еще у Украины порядка 30 классических "двадцать девятых", которые довольно сильно устарели. Да и текущая модернизация МиГ-29МУ1 стоимостью $2 млн, за которую взялся Львовский авиаремонтный завод, является для этого самолета минимальной,

Во-первых, на истребитель установили интегрированный в бортовое радиоэлектронное оборудование приемник системы спутниковой навигации СН-3307 производства "Оризон-Навигация". Благодаря этому была увеличена точность навигации. Во-вторых, специалисты киевского предприятия "Фазотрон-Украина" заменили блок приемника бортовой РЛС на более современный, что позволило увеличить ее надежность. В-третьих, самолет планируется вооружить украинской версией советских ракет Р-27, а также перспективными 170-миллиметровыми ракетами ближнего боя "Грань" с тепловой головкой самонаведения.

Больше никаких изменений. Истребитель, по сути, остался тем же. К слову, первые три МиГ-29МУ1 поступили в украинские ВВС еще в 2011 году.

Сам самолет должен стать переходной моделью к следующему МиГ-29МУ2, который вызвал шквал критики в России. В РСК "МиГ" этот проект раскритиковали и предостерегли украинских коллег от попытки превратить истребитель в штурмовик, так как самолет действительно решили адаптировать под другие задачи.

По данным СМИ, из МиГ-29МУ2 решили сделать этакого скоростного "Грача" Су-25, основываясь на полученном в Донбассе опыте. Самолет предполагается вооружить корректируемыми авиабомбами и, возможно, управляемыми ракетами класса "воздух – поверхность".



Но проблема в том, что легкий истребитель МиГ-29 создавался для воздушного боя и не может нести столько вооружения, как штурмовик. Кроме того, использовать мощный и быстрый самолет на небольших высотах и скоростях не совсем разумно. Для таких целей лучше подойдет российский Су-34. А у МиГ-29 только 2,2 т боевой нагрузки. Тот же МиГ-35, построенный на базе "двадцать девятого", имеет 6 т боевой нагрузки.

Тем не менее Львовский авиаремонтный завод собирается передать первый МиГ-29МУ2 для испытаний уже в начале следующего года. Каким будет новый самолет, мы, наверное, узнаем из Facebook Петра Порошенко.



