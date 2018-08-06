Порошенко посулил Донбассу золотые горы
Восстановлением Донбасса после его подчинения киевскому управлению займутся европейские страны. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. Он рассказал, что готов передать территории Донецкой и Луганской областей под патронаж европейцев – пусть они сами решат, что нужно сделать, сами это профинансируют и сами реализуют данные планы.
"Украина приветствует готовность Европейского союза участвовать в восстановлении и развитии освобожденных от российского агрессора территорий, – написал Порошенко в Facebook. – На саммите Украина-ЕС мы договорились выступить с инициативой по патронажу заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для реализации проектов адресной помощи по восстановлению инфраструктуры, экономическому развитию и обеспечению нормальных условий жизни населения", – подробно расписал он план действий на будущее.
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Шаги по деэскалации ситуации в Донбассе прописаны в минских соглашениях. До сих пор Киев срывал их реализацию, в частности, не предпринято никаких мер по предоставлению территориям реальной автономии.
Ранее СМИ Незалежной "потеряли" своего президента. По некоторым данным, он отправился на отдых за границу, хотя официально было заявлено, что летний отпуск он проведет на родине. Последние зарубежные каникулы Порошенко закончились скандалом – кутежи на Мальдивах сильно подпортили президенту Украины репутацию.
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