Газа не будет: украинцев предупредили о перспективах на зиму

Жителям Незалежной рекомендовали заклеивать окна и устанавливать печки

Заботу об энергобезопасности Украины возложили на население. Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, жители должны сократить потребление газа настолько, чтобы стране хватило собственных ресурсов. Только так Незалежная станет независимой.

"Я хочу, чтобы Украина стала энергонезависимой, чтобы нам не пришлось больше покупать газ в России или где-то в другом месте. Чтобы этого достичь, надо потреблять столько газа, сколько мы добываем, и развивать энергоэффективность", – указал премьер в Facebook.

Напомним, в прошлом году Украина добыла 20,5 млрд куб. м газа. Однако потребители использовали 31,9 млрд, то есть более 10 млрд было закуплено за рубежом. Сейчас Киев хочет обойтись без импорта. Так как перевести производства с привычного топлива на альтернативное очень сложно и затратно, понятно, что "дорожная карта" премьера оставляет без газа граждан.

Поскольку и угля в стране практически нет после блокады поставок из Донбасса, у жителей одна надежда – на печурки и дрова. По словам Гройсмана, ответственные украинцы активно утепляют свои дома, ставят негазовые котлы и за это получают компенсацию от государства – правом на "теплые кредиты" воспользовались, по его данным, уже более 19 тысяч человек.

Дров же хватит на всех, заверяют власти. Умалчивают, правда, что Карпаты уже все вырублены и тот лес за копейки продан иностранцам. Своим же остается только чернобыльская древесина – там тоже идет активная вырубка леса, но его-то на экспорт точно не рискнут отправить.

Однако Гройсман уверен, что все трудности временные. Дескать, Украина уже нарастила собственную добычу газа и скоро будет покрывать собственные потребности местным топливом полностью. Сроки, однако, он не уточнил. А суровая статистика свидетельствует: в 2017 г. на Украине всего добыли на 0,4 млрд куб. м газа больше, чем в 2016-м. Такими темпами выходить на самообеспечение страна будет, мягко говоря, долго.