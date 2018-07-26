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Лес из Чернобыля поедет в Европу

Фото: GLOBAL LOOK press
продолжениеКрымскому мосту осталось недолго
Порошенко запретил мешать незаконному сбыту древесины

Нынешнее руководство Незалежной устраивает репутация страны как сырьевого придатка ЕС. Это подтверждает решение президента Петра Порошенко наложить вето на принятый парламентом закон о повышении ответственности за контрабанду леса и пиломатериалов. Теперь стоит ожидать полной отмены "лесного моратория" – закона от 2015 г. о запрете вывоза из страны леса-кругляка, считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

"Европа определила статус Украины, как сырьевого государства, это очевидно, – подчеркнул он в беседе со "Свободной прессой". – Европейцы говорят: "Ребята, нам нужен ваш кругляк. Ни мебель, ни паркет – готовые изделия, а лесоматериалы. А все необходимое мы сами сделаем". И квот там нет – сколько дадите, столько и будет", – возмущается экс-депутат.

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Причем в Европе не скрывают своего отношения и открыто связывают отмену лесного моратория с выдачей нового кредита Украине. "Да, в общем, мораторий этот не особо и мешает контрабандистам. В Карпатах такие площади вырубили, что их уже называют лысыми горами. Куда, думаете, везут? В Европу. Везут карпатский лес, везут из Центральной Украины, из Житомирщины. И, конечно, из Чернобыльской зоны тоже", – рассказывает Олейник.

Причем не он первый публично признал, что зараженная радиацией древесина поступает в Европу. Недавно об этом же упомянула украинский политолог Янина Соколовская, комментируя как раз вето Порошенко.

"Экспорт леса-кругляка идет с Чернобыльской зоны. Это опасный и зараженный лес, который сначала шел на нужды Украины, а теперь он идет в Европу. Когда она это поймет, то она вообще перестанет разговаривать с Украиной", – предупредила политолог в эфире NewsOne.

На самом деле, конечно, не все так страшно. Европейские покупатели древесины, безусловно, проверяют товар по всем параметрам, в том числе на радиационный фон. Так что проскакивать могут лишь небольшие партии. Но могут. Как раньше пытались сбывать за границу чернобыльский металлолом, так сейчас лес. И делают это, естественно, не официальные компании, а "серые". И президент страны не хочет им мешать. Ведь он, собственно, делает то, чего от него ждут европейские партнеры – дает "зеленый свет" на поставки дешевого сырья. А качество – это уже не его головная боль.

Николай ВИКТОРОВ
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