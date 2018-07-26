Лес из Чернобыля поедет в Европу

Порошенко запретил мешать незаконному сбыту древесины

Нынешнее руководство Незалежной устраивает репутация страны как сырьевого придатка ЕС. Это подтверждает решение президента Петра Порошенко наложить вето на принятый парламентом закон о повышении ответственности за контрабанду леса и пиломатериалов. Теперь стоит ожидать полной отмены "лесного моратория" – закона от 2015 г. о запрете вывоза из страны леса-кругляка, считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

"Европа определила статус Украины, как сырьевого государства, это очевидно, – подчеркнул он в беседе со "Свободной прессой". – Европейцы говорят: "Ребята, нам нужен ваш кругляк. Ни мебель, ни паркет – готовые изделия, а лесоматериалы. А все необходимое мы сами сделаем". И квот там нет – сколько дадите, столько и будет", – возмущается экс-депутат.

Причем в Европе не скрывают своего отношения и открыто связывают отмену лесного моратория с выдачей нового кредита Украине. "Да, в общем, мораторий этот не особо и мешает контрабандистам. В Карпатах такие площади вырубили, что их уже называют лысыми горами. Куда, думаете, везут? В Европу. Везут карпатский лес, везут из Центральной Украины, из Житомирщины. И, конечно, из Чернобыльской зоны тоже", – рассказывает Олейник.

Причем не он первый публично признал, что зараженная радиацией древесина поступает в Европу. Недавно об этом же упомянула украинский политолог Янина Соколовская, комментируя как раз вето Порошенко.

"Экспорт леса-кругляка идет с Чернобыльской зоны. Это опасный и зараженный лес, который сначала шел на нужды Украины, а теперь он идет в Европу. Когда она это поймет, то она вообще перестанет разговаривать с Украиной", – предупредила политолог в эфире NewsOne.

На самом деле, конечно, не все так страшно. Европейские покупатели древесины, безусловно, проверяют товар по всем параметрам, в том числе на радиационный фон. Так что проскакивать могут лишь небольшие партии. Но могут. Как раньше пытались сбывать за границу чернобыльский металлолом, так сейчас лес. И делают это, естественно, не официальные компании, а "серые". И президент страны не хочет им мешать. Ведь он, собственно, делает то, чего от него ждут европейские партнеры – дает "зеленый свет" на поставки дешевого сырья. А качество – это уже не его головная боль.