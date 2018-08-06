Стали известны благоприобретатели отказа "Укрзализныци" от железнодорожного сообщения с РФ

Инициатива постмайданных властей полностью закрыть маршрут пассажирских составов в направлении Российской Федерации сыграет на руку Белорусской железной дороге (БЖД). Об этом сообщил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

Так он прокомментировал сегодняшнее заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о подготовке Киевом возможности аннулировать железнодорожное сообщение с РФ.

"Сейчас РЖД особо ничего не потеряет. Украинские железные дороги, наверное, потеряют какую-то выручку. Потому что поезда-то все украинские. РЖД потеряет только один поезд Москва – Кишинев, который транзитом ходит сейчас через территорию Украины", – напомнил в интервью "Говорит Москва" Янков.

По его мнению, от сложившейся ситуации в выигрыше останется Белоруссия, поскольку тогда россияне и украинцы вынуждены будут ездить друг к другу именно через вотчину Александра Лукашенко.

"Пассажиропоток не очень большой, но стабильный, связи между государствами довольно большие. Несколько поездов ходят ежедневно украинского формирования с такими назначениями как Киев, Львов, Одесса, Харьков, Кривой Рог. Если все-таки отменят поезда, что останется? Во-первых, люди пересядут на автобусы, пока сухопутная граница открыта, а во-вторых, выиграют наши белорусские товарищи – Белорусская железная дорога увеличит объем транзитных перевозок между Россией и Украиной", – уверен эксперт.

Он считает, что основными транзитными пунктами станут Минск и Гомель, а белорусские железнодорожники "с удовольствием будут продавать такие билеты с пересадкой".

При этом Янков отметил, что в таком волюнтаристском решение киевских властей можно лишь пожалеть граждан Незалежной: "Украинских чиновников не жалко – они не ездят, я думаю, давно уже в Россию. А вот жители – их жалко".

Большинство экспертов приходит к мысли, что нынешний всплеск идей из Киева напрямую увязан с предстоящими в следующем году выборами на Украине – и президентскими (31 марта), и парламентскими (27 октября), поэтому там пытаются разыграть патриотическую карту, особенно антироссийскую.

"Почему-то нужно ударить именно по рядовым гражданам для того, чтобы минимизировать отношения на уровне гражданского общества, поскольку это вредит тому вранью, которое льется с экранов телевизоров и других СМИ на Украине. Почему это не будет принято? Это выливается в предвыборную пропаганду: кто громче крикнет, тот, глядишь, займет место в списках… Все это закончится пшиком", – сказал в беседе с RT глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Одним из чемпионов по пиару назвал пана Омеляна директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он также увидел в сегодняшнем заявлении украинца предвыборную риторику.

"Для него это элемент борьбы за свое политическое будущее в местном парламенте или в правительстве в следующем цикле. Это попытка разыграть патриотическую карту", – подчеркнул Бортник.

В свою очередь президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов убежден, что закрытие жд-сообщения не оттолкнет украинских трудовых мигрантов, которые и сейчас едут в РФ на заработки машинами и автобусами (потому что дешевле), летят самолетами через ту же Белоруссию.

Парадокс состоит в том, что согласно данным отчета "Укрзализныци", обнародованного в феврале 2018 года, за прошедшие 12 месяцев наиболее прибыльным направлением стал маршрут "Киев – Москва": за год он принес компании 154,5 млн гривен ($5,8 млн). В топ-5 попали такие маршруты, как "Одесса – Москва" и "Киев – Санкт-Петербург", на которых было заработано 98,76 млн гривен ($3,7 млн) и 20,63 млн гривен ($0,8 млн) соответственно.

Всего же из Украины в Россию курсируют сейчас десять украинских составов: № 006 Киев-Москва, № 074 Львов-Москва, № 024 Одесса-Москва, № 056 Хмельницкий– Киев-Москва, № 054К Киев – Санкт-Петербург, № 0200 Харьков - Москва, № 0740 Харьков – Москва, № 106П Харьков – Москва, № 1430 Харьков – Санкт-Петербург, № 0740 Кривой Рог – Москва

По информации Укрстата в 2017-ом в Россию ездило 4 376 423 украинца. В 2016 году в нашу страну прибыло на поездах 3 859 820 жителей Украины, в 2015-ом ездили в РФ 4 080 414 человека, в 2014-ом – 4 671 321 украинца. Как справедливо отмечает издание "Страна.ua, судя по цифрам тенденции к снижению таких поездок не наблюдается.

Вероятно, именно сей факт так гнетет постмайданную власть.