Несмотря на запреты Порошенко, украинские компании продолжают сотрудничать с россиянами

Ура-патриотов до глубины души потрясла сегодняшняя новость – госкомпания "Укрзализныця" закупила у ОАО "Российские железные дороги" почти сотню наградных знаков "Почетный железнодорожник". Хватило пару часов понедельника, чтобы высшие чины украинского предприятия дали этому решению задний ход.

Как сообщает портал prozorro.gov.ua, филиал акционерной компании "Украинские железные дороги" по закупкам "Центр обеспечения производства" заключил договор с филиалом РЖД на покупку 96 наградных знаков на сумму 181,9 тыс. рублей.

Согласно обнародованной информации, договор был заключен 26 июля, а поставить изделия РЖД обязались до 31 декабря 2018 года.

Знаки "Почетный железнодорожник", изготовленные из медно-никелевого сплава методом штамповки и не содержащие драгоценных металлов, должны находиться в футлярах, к ним прилагаются бланки удостоверений.

Договор купли-продажи подписали и.о. директора "Центра обеспечения производства" Евгений Никитин и его заместитель Андрей Лапин, а со стороны РЖД – директор Административно-хозяйственного управления Владимир Скубак.

Во второй половине понедельника исполняющий обязанности главы компании "Украинские железные дороги" Евгений Кравцов приказал остановить процедуру закупки этих знаков у РЖД.

"Данное соглашение должно быть пересмотрено украинской стороной с учетом актуального политического контекста", – говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Также отмечается, что, согласно пункту 8.2 Договора СНГ, "знак "Почетный железнодорожник" единого образца и удостоверение к нему разрабатываются и согласовываются с железнодорожными администрациями и заказываются для них на заводах-изготовителях ОАО "Российские железные дороги". При этом надписи в удостоверениях осуществляются на государственном языке страны, железная дорога которой проводит награждения, и на русском языке. Расходы РЖД на изготовление знаков и удостоверений компенсируют заказчики.

Напомним, на фоне событий в Крыму и внутриукраинского конфликта в Донбассе Верховная рада в январе 2015 г. приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". И последние пару лет Киев пытается прервать всяческие торговые отношения с Москвой, замещая российские товары на своем рынке. Однако это удается слабо. Так, Федеральная таможенная служба в начале июля сообщила, что оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-мае 2018 г. составил $5,838 млрд, показав рост на 28,7% в годовом выражении.