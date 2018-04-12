Украина отстрелит себе ногу назло России

Санкционное давление Незалежной обернется крахом

Украинская экономика будет обездвижена, если Незалежная пойдет на разрыв с Россией, считает экс-глава МИД соседней страны Константин Грищенко. С "выстрелом в ногу" он сравнил санкционное давление, на которое настроен Петр Порошенко.

"Думаю, что в нынешнем случае нужно балансировать между тем, что является важным с точки зрения внутренней политики – это стабильность и ощущение граждан Украины, что они живут в государстве, которое двигается по пути постепенного экономического роста, или же, исходя из так называемых принципиальных позиций, стрелять себе в ногу", – пояснил Грищенко в эфире телеканала "112 Украина".

Президент Украины уже поручил правительству начать процедуру выхода государства из СНГ. А в перспективе он намерен озадачить Верховную раду сиюминутным расторжением ряда положений договора о дружбе с Москвой. Не на пользу украинско-российским отношениям пойдут санкции, которые Порошенко планирует наложить на наших бизнесменов.

Ограничения будут отзеркалены Первопрестольной, что приведет к окончательному разладу, таково мнение бывшего министра. В первую очередь под удар попадут экономические связи двух стран.

"Взаимная торговля ведется в основном по критическим направлениям нашего экспорта и импорта, без которых довольно тяжело выжить всей экономике или, скажем, это будет иметь серьезные последствия. Если дальше мы пойдем по этому пути, то однозначно будет долгосрочный разрыв этих связей", – уверен политик.