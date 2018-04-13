Время власти Порошенко истекает
Уже сейчас с ним никто не хочет иметь дела. На всякий случай, "чтобы не остаться на корабле и не врезаться в айсберг", рассказал украинский олигарх и экс-глава администрации президента Украины Борис Ложкин.
Причем прозвучали эти слова на частной встрече в Женеве с бывшими владельцами "ПриватБанка" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым еще в конце марта. Сам Ложкин тогда комментировать встречу отказался.
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А другой олигарх – Игорь Коломойский – сообщил, что экс-глава администрации Порошенко приезжал к другу и бывшему партнеру по бизнесу Боголюбову и они обсуждали все происходящее в Незалежной.
По его словам, "говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда не будет президентом больше", и Ложкин рассказывал, что от Порошенко убегают все, "думают, как от него поскорее спрятаться".
Ранее киевские социологи заявляли, что Украина находится на грани распада и из-за кризиса доверия граждан власти в ближайшее время может развалиться на части, напоминает РИА ФАН.
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