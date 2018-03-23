Бизнес Порошенко терпит убытки
Бизнес Петра Порошенко, который владеет кондитерской корпорацией Roshen, терпит серьезные убытки. Липецкая фабрика, принадлежащая фирме, практически обанкротилась.
В 2017 г. ее убыток вырос с 4,9 млн до 311,7 млн рублей. Таким образом, только за один год потери увеличились в 63,7 раза. При этом выручка предприятия сократилась в 5 раз, с 1,3 млрд руб. до 248,6 миллиона.
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Липецкая фабрика также имеет большие долги. Ее дебиторская задолженность составляет 735,3 млн руб., включая сумму 701 млн руб., оспариваемую Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России, передают "Украинские новости".
К тому же на заводе происходят огромные сокращения. В 2017 г. уволили 667 человек, и работников осталось всего 72.
Несмотря на такие потери в бизнесе, Порошенко не обеднеет. Ранее беглый депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что политик имеет ежегодный доход в $5 миллиардов. При этом 50% доходов глава Незалежной получает со схемы методики формирования цены на уголь при производстве электроэнергии тепловыми электростанциями.
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