Политик недосчитался крупной суммы

Бизнес Петра Порошенко, который владеет кондитерской корпорацией Roshen, терпит серьезные убытки. Липецкая фабрика, принадлежащая фирме, практически обанкротилась.

В 2017 г. ее убыток вырос с 4,9 млн до 311,7 млн рублей. Таким образом, только за один год потери увеличились в 63,7 раза. При этом выручка предприятия сократилась в 5 раз, с 1,3 млрд руб. до 248,6 миллиона.

По теме Президент Украины, бизнесмен Петр Алексеевич Порошенко

Липецкая фабрика также имеет большие долги. Ее дебиторская задолженность составляет 735,3 млн руб., включая сумму 701 млн руб., оспариваемую Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России, передают "Украинские новости".

К тому же на заводе происходят огромные сокращения. В 2017 г. уволили 667 человек, и работников осталось всего 72.

Несмотря на такие потери в бизнесе, Порошенко не обеднеет. Ранее беглый депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что политик имеет ежегодный доход в $5 миллиардов. При этом 50% доходов глава Незалежной получает со схемы методики формирования цены на уголь при производстве электроэнергии тепловыми электростанциями.