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Порошенко сколотил гигантскую бизнес-империю

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Ben Stevens
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Глава Незалежной взял под контроль все "золотые жилы" в стране, и помог ему в этом "серый кардинал"

Беглый депутат Верховной рады Александр Онищенко рассказал о богатстве президента Петра Порошенко.

По его словам, ежегодный доход политика составляет $5 миллиардов. При этом 50% доходов глава Незалежной имеет со схемы методики формирования цены на уголь при производстве электроэнергии тепловыми электростанциями.

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"Представляете сколько у него бизнеса вокруг? Центрэнерго. Торговля углем. Его же Рошен, который только развивается. Все банки под его контролем. Сто банков положили", – цитирует его телеканал ТСН.

Онищенко подчеркнул, что за все время правления Порошенко в стране не появилось новых инвесторов, поэтому политик остается без конкуренции и имеет контроль над всем крупным бизнесом.

По словам Онищенко, главным финансовым и духовным вдохновителем Порошенко является Макар Пасенюк, который определяет конкурентов и советует президенту обратить на них внимание или даже уничтожить.

При этом Александр утверждает, что в стране оппонентов по бизнесу у политика не осталось, так как "он всех добил".

Александр Онищенко сбежал из Украины в 2016 г. после обвинений в мошенничестве при заключении контрактов на поставки газа и в хищении из бюджета €100 миллионов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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