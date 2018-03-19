Киев намерен разыскать бывшего супруга Марии Максаковой

Генпрокуратура Украины обратилась в Интерпол с запросом о розыске российского бизнесмена Владимира Тюрина, которого киевские силовики подозревают в заказе убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает в понедельник, 19 марта, телеканал "112".

"Документы отправили, а там уже все зависит от Интерпола", – сказал источник в ведомстве.

Он отметил, что в Международной организации уголовной полиции могут или оперативно отреагировать на обращение, или отказать в розыске Тюрина.

На прошлой неделе Национальная полиция объявила экс-мужа оперной дивы Марии Максаковой во всеукраинский розыск. Также суд выдал разрешение на его задержание.

Еще ранее, 9 октября прошлого года, Украина послала запрос в РФ на экстрадицию россиянина. Между тем статья 61 Конституции Российской Федерации запрещает высылку за пределы страны любого гражданина России или выдачу его другому государству.

Напомним, экс-депутат Госдумы Вороненков сбежал вместе с семьей в Незалежную в октябре 2016 года. Политик был застрелен киллером в центре Киева 23 марта 2017-го. В тот день Вороненков в сопровождении охранника шел на встречу с другим бывшим российским депутатом и беглецом Ильей Пономаревым. Сам киллер, которого подстрелил охранник, скончался через пару часов от ранения в больнице.

Убийцей оказался уроженец Севастополя Павел Паршов, проживавший на тот момент в Днепропетровске.

В свою очередь, в октябре прошлого года сообщалось, что в СКР допросили Тюрина, приехавшего в Следственный комитет по собственной инициативе, и его сына Дмитрия, а также ближайшее окружение авторитетного бизнесмена. Российские следователи не установили причастности или заинтересованности Тюрина в убийстве Вороненкова, с которым он даже не был знаком. Наши правоохранители считают, что экс-депутата заказали из-за имущественного конфликта с кем-то из бывших партнеров.