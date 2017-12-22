США насмешили криминальный мир

Российских "воров в законе" подвели под санкции

В США ополчились на криминальных авторитетов из России. Минфин ввел санкции в отношении 10 человек. Их записали в "это евразийский преступный синдикат", который представляет угрозу для Соединенных Штатов и их союзников.

В списке значатся Юрий Пичугин, Рубен Татулян, Алимжан Тохтахунов, Владимир Тюрин, Захарий Калашов, Василий Христофоров, Камчибек Кольбаев, Лаша Шушанашвили, Владислав Леонтьев и Гафур Рахимов.

Treasury targets the “Thieves-in-Law” Eurasian Transnational Criminal Organization, and designates 10 individuals and two entities linked to the syndicate. Crime Chart and Release: https://t.co/JzPjzk8GJw pic.twitter.com/qoBDs50iZ5 — Treasury Department (@USTreasury) 22 декабря 2017 г.

Все они являются влиятельными криминальными авторитетами. Так, например, Алимжан Тохтахунов по прозвищу "Тайванчик" входил в первую десятку лиц, разыскиваемых ФБР. Свою деятельность он начал еще во времена СССР, когда сидел в тюрьме за тунеядство, там и познакомился с ворами в законе, а потом стал заметной фигурой в их мире.

Другой лидер преступников Камчибек Кольбаев официально признан в США. Он является ключевой фигурой в международном наркобизнесе, а также первым "вором в законе" в Киргизии.

Остальные в свое время находились в узком кругу Деда Хасана, на счету которого множество заказных убийств и участие в криминальных войнах. Один из его соратников, Владимир Тюрин, также попал под санкции. Его в октябре 2017 г. Генеральная прокуратура Украины обвинила в организации убийства Дениса Вороненкова.

Санкции также коснулись и двух компаний из России, которые, как утверждается в документе Минфина США, связаны с преступными организациями.

Введенные ограничения запрещают гражданам Соединенных Штатов совершать финансовые или иные операции с этими физическими и юридическими лицами и замораживают любые активы, которые они могут иметь под юрисдикцией США.