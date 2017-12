США насмешили криминальный мир

В США ополчились на криминальных авторитетов из России. Минфин ввел санкции в отношении 10 человек. Их записали в "это евразийский преступный синдикат", который представляет угрозу для Соединенных Штатов и их союзников.

В списке значатся Юрий Пичугин, Рубен Татулян, Алимжан Тохтахунов, Владимир Тюрин, Захарий Калашов, Василий Христофоров, Камчибек Кольбаев, Лаша Шушанашвили, Владислав Леонтьев и Гафур Рахимов.

Treasury targets the “Thieves-in-Law” Eurasian Transnational Criminal Organization, and designates 10 individuals and two entities linked to the syndicate. Crime Chart and Release: https://t.co/JzPjzk8GJw pic.twitter.com/qoBDs50iZ5