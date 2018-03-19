Железная дорога в Молдавию обанкротит украинские порты
Президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова просят отказаться от планов восстановления железнодорожного пути между украинским Березино и молдавской Басарабяской. С таким письмом к ним обратились члены исполкома горсовета Измаила, сообщил Sputnik Молдавии.
А те, в свою очередь, отреагировали на обращение профсоюза ГП "Измаильский морской торговый порт". В нем промышленники заявили, что строительство данной ветки существенно уменьшит объем грузоперевозок в Измаильском и Ренийском морских портах.
Железнодорожные пути от Березино до Басарабяски были демонтированы в 1997 году. На сегодняшний день от дороги остались лишь фрагменты земляной насыпи и несколько железнодорожных мостов.
"Видимо, этот демонтаж был первоочередным и очень важным для независимого государства, чтобы не "похоронить" порты Придунавья – Измаил и Рени", – приводит слова измаильского градоначальника Андрея Абрамченко портал горсовета.
И вот в конце нынешнего февраля украинское правительство утвердило финплан ПАО "Укрзализныця" на 2018 г., одним из пунктов которого является технико-экономическое обоснование проекта строительства железной дороги Березино – Басарабяска.
"Логистическим центром Нижнего Дуная сегодня является Измаил, и если будет построена ветка между Березино и Бессарабяска, то центр перемещается в Галац. Что при этом произойдет с портом Измаил и Рени? С этим и связана озабоченность профсоюза. И мы тоже поддерживаем эту озабоченность", – сказал Абрамченко.
Он добавил, что восстановление железной дороги приведет к уменьшению грузоперевалки, пострадают Украинское Дунайское пароходство, порт, сократится количество рабочих мест, упадет зарплата.
"Я понимаю, что наше обращение кому-то не понравится, но последствия строительства этого участка неприятные. Мы обращаемся, чтобы был проведен детальный анализ этого вопроса на уровне кабинета министров Украины", – резюмировал мэр.
В правительстве же считают, что железнодорожная ветка Березино – Басарабяска вернет региону удобный путь в сторону Рени, сокращающий до минимума (с 240 до 127 км) движение поездов по территории Молдавии. В Киеве полагают, что таким образом откроется дорога для молдавских грузов в Измаил, а также улучшится пассажирское сообщение Тарутинского района и Рени с Одессой.
Сообщается, что стоимость работ по восстановлению железнодорожного движения между Украиной и Молдавией на украинском участке составит примерно €27 миллионов. Эти деньги Киеву предоставит Европейский банк реконструкции и развития.
Киев отказывается принимать выборы в Крыму
Украинский лидер выложил ряд гневных публикаций на официальном сайте и в соцсетях
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
- Инопланетянин спрятал собаку в бурлящей реке
- Пришельцы прячут базы в Крыму
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина