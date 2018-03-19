Измаилу грозит разорение из-за восстановления стальной ветки в обход Приднестровья

Президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова просят отказаться от планов восстановления железнодорожного пути между украинским Березино и молдавской Басарабяской. С таким письмом к ним обратились члены исполкома горсовета Измаила, сообщил Sputnik Молдавии.

А те, в свою очередь, отреагировали на обращение профсоюза ГП "Измаильский морской торговый порт". В нем промышленники заявили, что строительство данной ветки существенно уменьшит объем грузоперевозок в Измаильском и Ренийском морских портах.

Железнодорожные пути от Березино до Басарабяски были демонтированы в 1997 году. На сегодняшний день от дороги остались лишь фрагменты земляной насыпи и несколько железнодорожных мостов.

"Видимо, этот демонтаж был первоочередным и очень важным для независимого государства, чтобы не "похоронить" порты Придунавья – Измаил и Рени", – приводит слова измаильского градоначальника Андрея Абрамченко портал горсовета.

И вот в конце нынешнего февраля украинское правительство утвердило финплан ПАО "Укрзализныця" на 2018 г., одним из пунктов которого является технико-экономическое обоснование проекта строительства железной дороги Березино – Басарабяска.

"Логистическим центром Нижнего Дуная сегодня является Измаил, и если будет построена ветка между Березино и Бессарабяска, то центр перемещается в Галац. Что при этом произойдет с портом Измаил и Рени? С этим и связана озабоченность профсоюза. И мы тоже поддерживаем эту озабоченность", – сказал Абрамченко.

Он добавил, что восстановление железной дороги приведет к уменьшению грузоперевалки, пострадают Украинское Дунайское пароходство, порт, сократится количество рабочих мест, упадет зарплата.

"Я понимаю, что наше обращение кому-то не понравится, но последствия строительства этого участка неприятные. Мы обращаемся, чтобы был проведен детальный анализ этого вопроса на уровне кабинета министров Украины", – резюмировал мэр.

В правительстве же считают, что железнодорожная ветка Березино – Басарабяска вернет региону удобный путь в сторону Рени, сокращающий до минимума (с 240 до 127 км) движение поездов по территории Молдавии. В Киеве полагают, что таким образом откроется дорога для молдавских грузов в Измаил, а также улучшится пассажирское сообщение Тарутинского района и Рени с Одессой.

Сообщается, что стоимость работ по восстановлению железнодорожного движения между Украиной и Молдавией на украинском участке составит примерно €27 миллионов. Эти деньги Киеву предоставит Европейский банк реконструкции и развития.