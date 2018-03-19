СБУ создало сеть украинских Гуантанамо
Служба безопасности Украины скрывает существование тайных тюрем на востоке страны. Об этом утверждают в украинском отделении международной правозащитной организации Amnesty International. Такое заявление опубликовано на сайте правозащитников в понедельник, 19 марта.
"По меньшей мере пять человек, которых в 2015 и 2016 годах незаконно удерживали под стражей в тайных тюрьмах, контролируемых Службой безопасности Украины (СБУ), подали жалобы против власти по фактам насильственного исчезновения, пыток и других видов жестокого обращения, которые СБУ использовало для получения принудительных признаний и дальнейшего незаконного лишения свободы", – говорится в сообщении.
По словам директора Amnesty International на Украине Оксаны Покальчук, "украинская власть отрицает факты, отказывает жертвам в установлении справедливости и препятствует эффективному и тщательному расследованию серьезных нарушений прав человека".
Правозащитники заявляют, что в тайных тюрьмах в 2015-2016 годах содержались девять человек, воевавших на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Также они сообщили о случаях увольнений из СБУ после обнародования других докладов организации о тайных местах заключения свободы.
Между тем, руководство спецслужбы до сих пор не признало факты задержания и освобождения этих людей, и продолжает отрицать свою причастность к тайным задержаниям гражданских лиц в целом, несмотря на большое количество доказательств, отмечается в заявлении.
Пятеро освобожденных подали жалобы на власти Украины. Один из них Константин Бескоровайный, которого в течение 15 месяцев (с декабря 2014-го по февраль 2016-го) незаконно удерживали на трех объектах СБУ – в Краматорске, Изюме и Харькове. Его освободили за пять месяцев до публикации доклада HRW и Amnesty International. В июне 2016 года Бескоровайный подал жалобу в прокуратуру, утверждая, что он стал жертвой насильственного исчезновения, жестокого обращения, пыток, а также незаконного и тайного содержания под стражей.
Власти до сих пор не провели расследование этого дела и еще четырех других.
Телеканал Hromadske 15 марта опубликовал материал, основанный на собственном журналистском расследовании, где задокументировал информацию о тайном содержание пятерых людей в помещениях СБУ в Харькове. Журналисты опросили Бескоровайного и трех других задержанных, а также руководство Службы безопасности в Харькове и Киеве. "Сепаратисты" рассказали, что их из тайной тюрьмы вывезли куда-то между Константиновкой и Дружковкой в Донецкой области. Когда невольные сидельцы попросили дать им какие-нибудь справки и документы о том, где же они находились все это время, силовики им ответили: "Скажете, что были на заработках". И дали по 100 гривен. "Незлой заработок за 600 дней", – с улыбкой поведал журналистам один из заключенных Виктор Ашихмин.
"Международные партнеры Украины должны побудить руководство страны провести эффективное расследование и прекратить безнаказанность представителей власти, ответственных за насильственные исчезновения, незаконное содержание под стражей, пытки и другие виды жестокого обращения. Правительство должно признать факты незаконных задержаний и содержания людей под стражей и принять меры, чтобы любые тайные места несвободы, если такие до сих пор существуют, были ликвидированы", – резюмировали правозащитники Human Rights Watch и Amnesty International.
В 2016 году сообщалось, что из тайной тюрьмы на Украине были освобождены 16 человек.
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